Amazon Prime Day 2022: le migliori offerte sono ancora disponibili su auricolari e altro ancora

TV Samsung The Frame (2021, 55 pollici).

Samsung The Frame è una smart TV 4K progettata per integrarsi perfettamente con l’arredamento della tua casa. Il pannello QLED può passare senza interruzioni dalla visualizzazione di qualsiasi contenuto che stai guardando alle scene passive dell’arte decorativa. The Frame dispone anche della tecnologia HDR, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un sensore di movimento per garantire che qualcuno sia lì per vedere l’arte circostante.