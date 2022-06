Amazon Prime premia 30 giochi nel Prime Day, inclusa Mass Effect Legendary Edition

Amazon Ha rivelato la prossima ondata di titoli “gratuiti” che saranno resi disponibili ai membri di Prime Gaming.

In concomitanza con il suo evento annuale di shopping, Amazon Prime Day, il gigante della vendita al dettaglio offrirà più di 50 giochi nel prossimo mese.

La società ha annunciato giovedì che l’Amazon Prime Day si svolgerà quest’anno in due giorni, dal 12 al 13 agosto.

Giochi gratis di giugno con Prime

Durante il Prime Day, i membri Prime potranno richiedere oltre 30 giochi gratuiti inclusi Mass Effect: Edizione LeggendariaE il Leggende della reteE il Necessità di Speed ​​Heat e l’Accademia Jedi di Star Wars.

Dal 21 giugno al 13 luglio, i membri Prime possono anche iniziare a “scaricare subito oltre 25 giochi indie gratuiti”.

I giochi in offerta includeranno Death Squared, Fatal Fury Special e Giana Sisters: Twisted sogniGone Viral, Hue, Metal Slug 2, Pumped BMX Pro, Samurai Shodown II, The Darkside Detective e The King of Fighters 2002.

Disponibile come parte di un abbonamento Amazon Prime, Prime Gaming è offerto ai nuovi membri computer Titoli da conservare e contenuti di gioco esclusivi ogni mese.

Giochi Prime gratuiti a giugno 2022 essere grido lontano 4, Fuga da Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico e WRC 8 FIA World Rally Championship.

Amazon ha recentemente acquisito i diritti di trasmissione di Adattamento televisivo della serie God of War di Sony.

Si dice che l’iconico franchise di azione e avventura sia stato adattato per la televisione dai creatori/produttori esecutivi di The Expanse Mark Fergus e Hawk Ostby e dal produttore esecutivo/produttore esecutivo Rafe Judkins di The Wheel of Time.