Amazon Prime Video ottiene finalmente una riprogettazione tanto necessaria

Video Amazon Prime Potrebbe avere un valore interessante e alcune fantastiche serie originali da guardare, ma la sua interfaccia è sempre stata orribile rispetto a ciò che offrono i concorrenti. La situazione attuale è certamente quella che è in parte perché il caso che stiamo usando ora ha un decennio, che si tratti di dare o avere. Ma non era attraente nemmeno in quel momento.

Fortunatamente, Amazon sta revisionando l’intero design di Amazon Prime Video dopo molto tempo. L’interfaccia aggiornata inizierà a essere distribuita agli utenti questa settimana.

A prima vista, la riprogettazione riguarda l’aggiornamento dell’aspetto e il rendere l’esperienza più simile a quella che ottieni con quasi tutti gli altri servizi di streaming. Ma risponde anche a una delle più grandi lamentele degli utenti che non riguarda solo l’aspetto: offre un modo più elegante per vedere quali video sono disponibili gratuitamente per gli abbonati Prime e quali devi pagare su richiesta.

I contenuti disponibili come parte di Prime hanno un sottile segno di spunta blu nell’angolo in basso a sinistra della grafica principale. Se è necessaria una spesa aggiuntiva, apparirà invece un’icona a forma di borsa della spesa arancione.

Il nuovo look sarà familiare a chiunque abbia utilizzato Netflix, Peacock o altri servizi di streaming popolari di recente: è una serie di categorie a scorrimento verticale, ciascuna un elenco a scorrimento orizzontale di programmi e film.

La barra di navigazione principale si è spostata sul lato sinistro dello schermo, consentendo un facile accesso durante lo scorrimento. Era bloccato sopra. Le voci di menu includono Cerca, Casa, Negozio, TV in diretta, Gratis e Le mie cose. Entrare in uno di questi può portare anche a sottocategorie.

secondo diverso E il il bordoAmazon sta lavorando alla riprogettazione da 18 mesi. Il tempismo non potrebbe essere migliore: l’azienda 1 miliardo di dollari il Signore degli Anelli programma televisivo Sarà presentato in anteprima a settembre, così come il nuovo programma di calcio del giovedì sera. Questo contenuto, insieme alla riprogettazione, potrebbe aiutare Amazon Prime Video a guadagnare un rinnovato interesse per la scena dello streaming video poiché Netflix, Disney+ e HBO Max tendono ad attirare più condivisioni.

L’interfaccia aggiornata verrà lanciata su Android, piattaforme di streaming TV popolari come Roku, Apple TV e, naturalmente, Amazon Fire TV questa settimana. Il web e iOS usciranno nei prossimi mesi.