AMD Marketing afferma che le GPU Radeon RX 6000 offrono prestazioni migliori per dollaro e frame più elevati per watt rispetto alla serie RTX 30 di NVIDIA.

Le GPU AMD Radeon RX 6000 offrono un valore e un’efficienza migliori rispetto alla serie GeForce RTX 30 di NVIDIA, afferma il team Red

La diapositiva in questione era cinguettare Di Frank Azure, Chief Gaming Engineer di AMD, che mostra sia le prestazioni per watt che le prestazioni per dollaro dell’intera gamma Radeon RX 6000 di AMD rispetto alla serie NVIDIA GeForce RTX 30. L’elenco delle GPU include dalla più veloce AMD Radeon RX 6950 XT alla la Radeon RX 6400 entry level.

GPU AMD Flagship RDNA 3 Navi 31 Presumibilmente chiamata “Plum Bonito” e utilizza la scheda “Gemini”, l’RDNA 4 di prossima generazione potrebbe arrivare nella serie “GFX1200”

AMD ha utilizzato i prezzi delle street card per il confronto, non i prezzi consigliati. Basata sui benchmark, la serie AMD Radeon RX 6000 offre:

RX 6950 XT vs RTX 3090: 80% FPS/$ elevati ($ 1.100 contro $ 1.700)

RX 6900 XT vs RTX 3080 Ti: 19% FPS/$ in più ($ 1.000 contro $ 1.170)

RX 6800 XT vs RTX 3080: 6% FPS/$ in più ($ 850 vs $ 850)

RX 6800 vs RTX 3070 Ti: 8% FPS/$ in più ($ 759/$ 750)

RX 6750 XT vs RTX 3070: 33% FPS/$ in più ($ 550 vs $ 700)

RX 6700 XT vs RTX 3060 Ti: 30% FPS/$ in più ($ 490 contro $ 580)

RX 6650 XT vs RTX 3060: 54% FPS/$ in più ($ 400 contro $ 430)

RX 6600 vs RTX 3050: 40% FPS/$ in più ($ 330 vs $ 330)

Confronto tra RX 6500 XT e GTX 1650: 19% FPS/$ in più (199 vs. $ 190)

RX 6400 vs GTX 1050 Ti: 89% FPS/$ in più ($ 160 contro $ 192)

AMD ha dichiarato prestazioni migliori per watt fino all’89% confrontando la nuova scheda grafica RDNA 2 Radeon RX 6400 con una scheda grafica GTX 1050 Ti di più anni. Il secondo aumento più grande viene dall’ammiraglia rilasciata di recente, l’RX 6950 XT che offre un aumento dell’80% rispetto al suo concorrente RTX, la GeForce RTX 3090, con un valore superiore dell’80%. Tuttavia, AMD ha anche condiviso le metriche delle prestazioni per watt per la gamma della serie Radeon RX 6000, che possono essere visualizzate di seguito:

RX 6950 XT vs RTX 3090: 22% FPS/watt in più (335 watt contro 350 watt)

RX 6900 XT vs RTX 3080 Ti: 19% FPS/watt in più (300 watt contro 350 watt)

RX 6800 XT vs RTX 3080: 21% FPS/watt in più (280 watt contro 320 watt)

RX 6800 vs RTX 3070 Ti: 27% FPS/watt in più (250 watt contro 290 watt)

RX 6750 XT vs RTX 3070: FPS / Watt simili (250 Watt contro 220 Watt)

RX 6700 XT vs RTX 3060 Ti: 10% FPS/watt in più (230 watt contro 200 watt)

RX 6650 XT vs RTX 3060: 35% FPS/watt in più (180 watt contro 170 watt)

RX 6600 vs RTX 3050: 38% FPS/watt in più (132 watt contro 130 watt)

Confronto tra RX 6500 XT e GTX 1650: FPS/Watt simili (107 Watt contro 75 Watt)

RX 6400 vs GTX 1050 Ti: 123% FPS/watt in più (53 W contro 75 W)

AMD elenca anche ogni specifica categoria di giochi dedicata a queste schede. Le offerte Navi 24 come Radeon RX 6500 XT e RX 6400 sono destinate ai giochi a 1080p di fascia media, le offerte Navi 23 sono progettate per 1080p Max, le offerte Navi 22 che includono la serie RX 6700 sono progettate per 2K Max mentre le offerte Navi 21 sono destinati a 4K al massimo per questo segmento. .

Ancora una volta, i prezzi sono i più bassi visti a Newegg il 10 maggio 2022. Con i prezzi in continua evoluzione, questo grafico potrebbe presto diventare non valido ma sembra che AMD e NVIDIA siano consapevoli del fatto che con prezzi più bassi e una migliore disponibilità, i giocatori lo faranno ora stiamo cercando una nuova soluzione per i loro PC ed entrambe le aziende stanno facendo del loro meglio attraverso il marketing e le promozioni per invogliare i giocatori ad acquistare schede grafiche di ultima generazione. AMD e NVIDIA hanno già fatto marketing sulla disponibilità di queste schede Anche il Red Team ha recentemente annunciato il suo pieno rilancio Pacchetto Game Lift.

Schede grafiche AMD Radeon RX serie 6000 “RDNA 2”:

Carta dei fotografi AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6750 XT AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 6650 XT AMD Radeon RX 6600 XT AMD Radeon RX 6600 AMD Radeon RX 6500 XT AMD Radeon RX 6400 GPU Navi 21 KXTX Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 KXT Navi 22XT Navi 23 KXT Navi 23 (XT) Navi 23 (XL) Navi 24 (XT) Navi 24 (XL) Nodo operativo 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 6 nm 6 nm dimensione del dado 520 mm2 520 mm2 520 mm2 520 mm2 336 mm 2 336 mm 2 237 mm2 237 mm2 237 mm2 107 mm2 107 mm2 transistor 26,8 miliardi 26,8 miliardi 26,8 miliardi 26,8 miliardi 17,2 miliardi 17,2 miliardi 11,06 miliardi 11,06 miliardi 11,06 miliardi 5,4 miliardi 5,4 miliardi Unità aritmetiche 80 80 72 60 40 40 32 32 28 16 12 processori di flusso 5120 5120 4608 3840 2560 2560 2048 2048 1792 1024 768 TMU / Polizia reale dell’Oman 320/128 320/128 288/128 240/96 160/64 160/64 128/64 128/64 112/64 64/32 48/32 gioco dell’orologio 2116 MHz 2015 MHz 2015 MHz 1815 MHz 2495 MHz 2424 MHz 2410 MHz 2359 MHz 2044 MHz 2610 MHz 2039 MHz aumentare l’orologio 2324 MHz 2250 MHz 2250 MHz 2105 MHz 2600 MHz 2581 MHz 2635 MHz 2589 MHz 2491 MHz 2815 MHz 2321 MHz TFLOP FP32 23.80 TFLOP 23.04 TFLOP 20.74 TFLOP 16.17 TFLOP 13.31 TFLOP 13.21 TFLOP 10.79 TFLOP 10.6 TFLOP 9.0 TFLOP 5.7 TFLOP 3.5 TFLOP Dimensione della memoria 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache 12 GB GDDR6 + 96 MB di Infinity Cache 12 GB GDDR6 + 96 MB di Infinity Cache 8 GB GDDR6 + 32 MB di Infinity Cache 8 GB GDDR6 + 32 MB di Infinity Cache 8 GB GDDR6 + 32 MB di Infinity Cache 4 GB GDDR6 + 16 MB di Infinity Cache 4 GB GDDR6 + 16 MB di Infinity Cache Bus di memoria 256 bit 256 bit 256 bit 256 bit 192 bit 192 bit 128 bit 128 bit 128 bit 64 bit 64 bit orologio di memoria 18 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 18 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps 16 Gbps 14 Gbps 18 Gbps 14 Gbps Larghezza di banda 576 GB/sec 512 GB/sec 512 GB/sec 512 GB/sec 432 GB/sec 384 GB/sec 280 GB/sec 256 GB/sec 224 GB/sec 144 GB/sec 112 GB/sec TDP 335 W 300 watt 300 watt 250 watt 250 watt 230 W 176 W 160 watt 132 W 107 watt 53 watt prezzo 1099 dollari 999 dollari 649 dollari 579 dollari 549 dollari 479 dollari 399 dollari 379 dollari 329 dollari USD 199 159 dollari USA?

