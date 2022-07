AMD RDNA 3 Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ Discrete Display Core Next 3.2 GPU, APU Ottieni DCN 3.1.4

Le 3 GPU RDNA di AMD, tra cui Navi 31, Navi 32 e Navi 33 e una parte APU integrata, sono elencate nell’ultima patch Linux.

AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 per DCN 3.2, RDNA 3 APU ottiene il supporto per DCN 3.1.4

Finora, nell’assortimento sono state elencate un totale di quattro GPU AMD RDNA 3 Patch Linux e repository LLVN open source. Questi includono il Navi 31 “GFX1100”, il Navi 32 “GFX1102”, il Navi 33 “GFX1101” e il GFX1103 che appare come APU, quindi è probabile che la versione utilizzata sarà nella prossima gamma di APU Phoenix Point. I dettagli sono stati raccolti Sogno di Koalakanth E sembra che abbiamo nuove informazioni su quali versioni di DCN o Display Core Next supporterà ciascun chip al lancio.

Per il set di GPU RDNA 3 discreto che include le GPU AMD Navi 31, Navi 32 e Navi 33, il team rosso eseguirà l’aggiornamento dall’attuale motore DCN 3.0 al nuovo motore DCN 3.2.1. D’altra parte, l’APU non utilizza la stessa versione della famiglia di GPU discrete RDNA 3. Ha la stessa catena attualmente utilizzata dall’attuale serie APU RDNA 2 “GFX1030” denominata serie DCN 3.1.4. L’APU AMD Sabrina utilizza il motore DCN 3.1.6.

GC IP ver ID GFX AMDGPU_FAMILY Scrive 11.0.0 gfx1100 (Navi31) AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) dGPU 11.0.1 gfx1103 AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) APU 11.0.2 gfx1102 (Navi32) AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) dGPU 11.0.3? gfx1101 (Navi33)? AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? dGPU?

L’APU GFX1103 RDNA 3 di AMD è stata individuata in un Linux appena patchato con motore DCN 3.1.4. (Crediti immagine: celacanto-sogno)

In termini di funzionalità, entrambe le serie DCN 3.2 e DCN 3.1 sembrano avere il supporto per quattro uscite solo display. Questo era lo standard per le GPU RDNA 2 e verrà mantenuto anche nella gamma RDNA 3. Ulteriori informazioni mostrano che ora è disponibile il supporto per MALL (Last Level Memory Access) o Infinity Cache per GPU RDNA 3/GFX11, quindi non aspettarti di vedere build Infinity Cache su APU Phoenix Point.

AMD APU Phoenix Point Si prevede che possa trasportare fino a 24 unità di calcolo o il doppio dei core rispetto alle attuali APU Rembrandt, quindi sarà un enorme balzo in avanti nelle prestazioni grafiche per un chip integrato con cui competerà. Chip Intel Meteor Lake Che racchiude fino a 192 EU in un design GPU piastrellato. Nel frattempo, l’AMD Assortimento di GPU RDNA 3 Si preannuncia come un degno concorrente dei prodotti NVIDIA Ada Lovelace di prossima generazione che dovrebbero essere svelati entro la fine dell’anno.

Ingegneria Grafica Nome in codice della GPU Nome alternativo ingegneria generale Produttore GFX900 Vega 10 GCN 5.0 RX VEGA/Radeon Pro GFX902 Corvo nero Raven Ridge / Picasso GCN 5.0 Ryzen 2000/3000 (G/GE) GFX904 Vega 12 GCN 5.0 Vega Pro 20 (Mac) GFX906 Vega 20 GCN 5.0 Radeon VII / Radeon Pro VII GFX908 arcturus CDNA 1 MI100 istinto GFX90A Aldebaran CDNA 2 MI200 Istinto GFX909 corvo 2 GCN 5.0 TBC GFX909 Renoir GCN 5.0 Ryzen 4000 (H/U/G) GFX1010 Navi 10 RNA 1 RX 5700/5600 (M/XT) GFX1011 Navi 12 RNA 1 PRO 5600M (MAC) (GFX 1012) Navi 14 RNA 1 RX 5500 (M/XT) (GFX 1030) Navi 21 Grandi Navi / Ciclide di Siena RNA 2 Serie RX 6900/6800 (GFX1031) Navi 22 passera marina RNA 2 Serie RX 6700. GFX1032 Navi 23 Demegri pesce delle caverne RNA 2 Serie RX 6600. (GFX 1033) Navi 24 beige ghiozzo RNA 2 Serie RX 6500/6400 (GFX 1033) Van Gogh erit RNA 2 superficie del vapore (GFX 1036) Raffaello RNA 2 Ryzen 7000? GFX1040 Luce di Van Gogh / Mendocino sardine verdi? RNA 2 Ryzen 7000? GFX1100 Navi 31 Bloom Bonito RNA 3 Radeon RX 7900? GFX1101 Navi 33 RNA 3 Radeon RX 7800? GFX1102 Navi 32 RNA 3 Radeon RX 7700? GFX1103 Navi 3X Punto Fenice RNA 3 APU Ryzen 7000? (GFX 1200) NAVI 4X RNA 4 Radeon RX 8000?