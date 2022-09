Amtrak cancella tutte le rotte a lungo raggio durante lo sciopero ferroviario

Amtrak ha detto che avrebbe cancellato tutti i viaggi a lungo raggio a partire da giovedì Continua lo sciopero ferroviario Ciò sconvolgerebbe l’economia statunitense, provocando una perdita di produzione di 2 miliardi di dollari al giorno.

Il potenziale sciopero nasce da una disputa di lavoro tra le compagnie ferroviarie ei loro dipendenti sindacalizzati. Se le due parti non raggiungeranno un accordo questa settimana, lo sciopero inizierà venerdì.

Una portavoce del dipartimento del lavoro ha detto mercoledì sera a CBS News che è stata ordinata una cena e che sono in corso colloqui a Washington tra funzionari federali, dirigenti ferroviari e leader sindacali ferroviari.

Il presidente Biden ha seguito da vicino i negoziati, ricevendo aggiornamenti nel corso della giornata, compreso il suo ritorno alla Casa Bianca da Detroit mercoledì sera.

Sebbene Amtrak non sia coinvolta nei negoziati in corso tra le due parti, uno sciopero influenzerebbe il suo servizio passeggeri perché tutte le sue rotte al di fuori del corridoio nord-orientale corrono su binari mantenuti e spediti da ferrovie merci. L’annuncio è arrivato dopo la cancellazione dei servizi ferroviari passeggeri Tre percorsi a lunga distanza All’inizio di questa settimana in attesa dello sciopero.

La sospensione di tutte le rotte a lungo raggio “è necessaria per garantire che i treni raggiungano i loro terminal prima che il servizio ferroviario merci venga interrotto a meno che non venga raggiunto un accordo negoziato”, ha affermato Amtrak in una dichiarazione a CBS News.

Ha aggiunto: “Amtrak opererà solo treni questa settimana, quindi possiamo assicurarci che abbiano abbastanza tempo per raggiungere le loro destinazioni finali entro le 00:01 di venerdì 16 settembre”.

La maggior parte dei viaggi in treno sul corridoio nord-est di Amtrak, come il treno Acela che collega Boston e Washington, DC, non sarà interessata dalla cancellazione, ha affermato Amtrak. Acela continuerà a seguire un programma completo.

Amtrak ha affermato che contatterà i clienti con biglietti su rotte cancellate e consentirà loro di modificare la prenotazione o ottenere un rimborso completo senza spese di cancellazione. Amtrak ha affermato che se un cliente passa a un’altra data di viaggio, verrà annullata qualsiasi differenza nelle tariffe per le partenze fino al 31 ottobre.

Ecco le rotte sospese e le date in cui i treni interromperanno il servizio passeggeri:

Da martedì 13 settembre:

Primo ministro del sud-ovest

Costruttore di imperi

Zefiro della California

Sezione Texas Eagle Train n. 421 (Los Angeles-San Antonio)

Mercoledì 14 settembre:

Città di New Orleans

Luce stellare fantasma

Mezzaluna

LAGO LIMITATA

stella d’argento

TRAMONTO LIMITATO

Aquila del Texas

Giovedì 15 settembre:

Treno automatico

CAPITALE LIMITATO

Cardinale

Palmetto (a sud di Washington)

Ed O’Keefe ha contribuito a questo rapporto.