Analisi della partita Parma-Milan 2-1 (24 agosto 2024)

Il neopromosso Parma ha ottenuto sabato una vittoria a sorpresa per 2-1 sul Milan in Premier League italiana, continuando ad aspettare che il suo allenatore Paulo Fonseca ottenga la sua prima vittoria come allenatore della squadra ospite.

Il Parma ha sorpreso il Milan ospite con un gol in apertura di Dennis Mann, che ha segnato con il suo primo tocco di palla dopo 83 secondi.

Il nazionale americano Christian Pulisic ha pareggiato per il Milan al 66′ dopo che Rafael Leao ha passato un passaggio basso al centrocampista americano, che ha messo in porta da distanza ravvicinata, ma il sostituto Matteo Cancellieri ha riportato in vantaggio il Parma dopo altri 11 minuti.

Il Milan, che ha segnato due gol in extremis assicurandosi un pareggio per 2-2 nella partita di apertura della stagione la scorsa settimana, è al 16esimo posto con un punto in classifica.

Il Parma, che si è assicurato la promozione in Prima Divisione italiana dopo aver vinto la seconda divisione la scorsa stagione, guida temporaneamente la classifica con quattro punti.

Il Milan è stato sconfitto nonostante il gol di Christian Pulisic. Piero Crociati/AFP tramite Getty Images

La squadra di casa parte velocemente contro i suoi famosi rivali e Mann segna il suo secondo gol stagionale su passaggio di Emanuele Valerio.

Il rumeno ha segnato 17 gol in Serie B la scorsa stagione, segnando 11 gol.

Il Parma era ben organizzato in difesa e continuava a rendere difficile al Milan minacciare la porta.

portiere Scion SuzukiAllo stesso tempo, era bello essere smentiti Noah Okafor E Strahinia Pavlovich Nei pochi tentativi degli ospiti nel primo tempo.

Il Milan ha mostrato maggiore determinazione dopo il primo tempo e Tijani Reynders La palla colpisce la traversa prima che il tiro di Pulisic venga bloccato da Suzuki.

Ma il Parma non si accontenta dei suoi sforzi nel difendere il vantaggio, e Ange Yuan Bony pensa di aver raddoppiato, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco.

Pulisic pareggia per il Milan, ma Cancellieri riporta in vantaggio il Parma con un rasoterra a 13 minuti dalla fine, dopo… Ponto Almqvist Scattò sul lato sinistro per passargli la palla.

Il Milan non è riuscito a vincere almeno una delle prime due partite della stagione per la prima volta dalla stagione 2011-12.

I rossoneri sono imbattuti nelle ultime otto sfide contro il Parma, un percorso che dura da più di dieci anni.