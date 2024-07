Analisi della partita USA – Messico 1-0 (13 luglio 2024)

Sophia Smith ha segnato al 64′ e gli Stati Uniti hanno vendicato la sconfitta contro il Messico all’inizio di quest’anno vincendo 1-0 nella rivincita di sabato.

L’amichevole alla Red Bull Arena è stata la prima delle due partite di riscaldamento per gli Stati Uniti in vista delle Olimpiadi del 2024. Gli americani giocheranno martedì contro la Costa Rica all’Audi Stadium di Washington prima di partire per la Francia.

Il Messico ha battuto gli Stati Uniti per la seconda volta in assoluto nella CONCACAF Women’s Gold Cup a fine febbraio. Lizbeth O’Fally e Mayra Pelayo hanno segnato una doppietta nella vittoria per 2-0 del Messico.

Sabato gli Stati Uniti hanno avuto le migliori occasioni nel primo tempo ma non sono riusciti a sfondare la difesa avversaria. Smith, Lindsay Horan e Sam Coffey hanno avuto diverse occasioni davanti alla porta del Messico prima della fine del primo tempo, ma non sono riusciti a segnare.

Ma nel secondo tempo, Trinity Rodman ha passato la palla a Mallory Swanson, che sembrava pronta a tirare, ma invece l’ha passata a Smith per il suo 20esimo gol in carriera. Smith ha quasi segnato un secondo gol al 73′, ma il suo tentativo ha colpito il primo palo.

Il gol di Sophia Smith è bastato alla nazionale femminile statunitense per battere il Messico. Tim Nwachukwu/USSF/Getty Images per USSF

“Abbiamo giocatori dinamici in attacco e penso che possiamo essere creativi in ​​molti modi”, ha detto Smith. “Avrei dovuto segnare di più all’inizio e mi sono fissato standard più elevati di così, penso che vogliamo di più sicuramente otteniamo di più, ma questo mostra i diversi modi in cui diventiamo creativi e ci lavoriamo insieme.

Gli Stati Uniti non hanno subito gol in tre partite sotto la guida del nuovo allenatore Emma Hayes.

La partita celebrava il 25esimo anniversario dei 99ers, la squadra che vinse la Coppa del Mondo femminile del 1999 al Rose Bowl. Questa è stata la prima volta che tutti i 20 giocatori della squadra si sono incontrati.

Alyssa Naeher, il capitano degli Stati Uniti per la partita di sabato, è stata onorata in campo prima della partita per la sua 100esima presenza con la nazionale. Ha ricevuto il cappello a marzo.

“Significa molto per me”, ha detto Naeher. “Sono in questa scena da molto tempo e penso che solo vedere questa settimana qui con i 99ers, suonare con alcuni di questi ragazzi, e ora avere l’opportunità di suonare con la prossima generazione sia fantastico e speciale per me.”

Lynn Williams è entrato in partita al 75° minuto. Williams era originariamente uno dei quattro giocatori di riserva nel roster olimpico statunitense di 18 giocatori, ma l’attaccante Catarina Macario non può giocare in Francia a causa di un’irritazione al ginocchio. Hayes ha annunciato venerdì che la Williams sostituirà Macario.

Croix Pythons ha fatto il suo debutto per la nazionale americana all’81 ‘.