Analog Pocket ha ottenuto il tanto atteso jailbreak

Immagine : analogico/codice/say_vector ( Shutterstock )

Analog Co pacchetto Ettari s ha sempre fatto girare la testa: per essere il primo Il sostituto del Game Boy che è stato annunciato finora sembra piuttosto autenticoDopo Prendendo una quantità straordinaria di tempo Finalmente esci. Ma è venuto fuori, e È stato bello. Per alcuni, il suo più grande svantaggio era che richiedeva cartucce fisiche più vecchie e più costose per giocare.Più) Non è stato possibile caricare i file ROM convenienti. The Pocket ha bisogno di qualcosa che i bambini chiamano “jailbreak” e almeno soddisferà la fantasia di essere il dispositivo Game Boy definitivo. Oggi, quel jailbreak è scivolato nella porta laterale.

Una piccola correzione dello spazio: quando il Pack è stato spedito l’ultima volta lo scorso dicembre, conteneva solo un sistema operativo essenziale e mancava di molte delle funzionalità a lungo promesse del sistema, come gli stati di salvataggio per supportare i progressi del gioco. (Analog non ha rilasciato gli adattatori per schede Atari Lynx, Neo Geo Pocket o TurboGraphx-16 originariamente annunciati.) I primi utenti erano felici di avere uber gameboy con splendidi schermi di qualità retina. È passato del tempo prima che il dispositivo nelle loro mani fosse effettivamente completato.

Questo vale anche per gli sviluppatori che vogliono fare in modo che la nuova macchina faccia cose nuove e divertenti. Ce ne sono due nel pacchetto Array di gate programmabili sul campo (FPGA)Qualsiasi programmatore può riconfigurare l’hardware di un altro dispositivo per approssimarlo da vicino. Sono fantastici per simulare le impostazioni dei videogiochi classicie gli sviluppatori hobbisti possono sicuramente farne un uso migliore costruendo nuovi core FPGA, ovvero software che indicano agli FPGA come configurarsi da soli, per simulare ancora più console. Ma anche quella funzione è ritardata.

Avanti veloce fino ad oggi. alle 8:01 PT Analog ha finalmente rilasciato una nuova versione Sistema operativo analogico di Pocket. La versione beta di Analog OS v1.1 di oggi aggiunge le funzionalità “Library” e “Memories” promesse da tempo; Il primo mostra informazioni sui giochi che colleghi e il secondo è fondamentalmente salva gli stati. v1.1 ha finalmente aperto il sistema agli sviluppatori, sotto il nome “openFPGA”. Gli FPGA appena aperti sono un esempio di ciò che gli hobbisti possono ottenere con l’analogico Rilasciato un core openFPGA L’ho simulato Battaglia spaziale!, Uno dei primi videogiochi. Ordinatamente.

Ed esso era. Un aggiornamento carino e necessario, ma non è il jailbreak che molte persone speravano. Ci vediamo tra sei mesi! (In realtà, analogico è analogico, spesso otto.)

Ma dopo.

Circa tre ore dopo, alle 11:23, un account Github chiamato Spiritualized1997, creato meno di 24 ore prima, è stato caricato Un repository chiamato openFPGA-GBA; Un minuto dopo, è stato caricato Un altro si chiama openFPGA-GB-GBC. Ogni repository contiene un file scaricabile. “Per giocare a Game Boy Advance sul tuo Pocket, segui queste istruzioni” Le istruzioni che accompagnano il repository GBA delineano cinque passaggi per installare il v1.0.0 Spiritualized1997 GBA Core sul Pocket ed eseguire i file ROM su di esso. Un secondo repository ha fornito istruzioni simili, ma per un core con ROM per Game Boy e Game Boy Color.

Quindi, per ricapitolare: oggi Analog Packet ha la capacità di pilotare core FPGA di terze parti. Tre ore e 22 minuti dopo, due dei più popolari palmari supportati da Pocket hanno ricevuto misteriosamente nuovi core FPGA di terze parti che potevano fare ciò che tutti volevano che Pocket facesse sin dal suo rilascio: caricare i giochi da file ROM archiviati su una scheda microSD. È l’ultimo jailbreak?

Si si lo è. O meglio, finalmente il jailbreak cominciatoPerché i due Nintendo Core v1.0.0 di oggi sono la prima ondata di un rilascio lungo e prolungato.

Allora cosa sta succedendo qui? Chi era il 1997 spiritualizzato e in che modo svilupparono e rilasciarono core GBA e GB/GBC per il pacchetto analogico circa tre ore dopo che la versione beta di Analog OS v1.1 di oggi ha reso possibili tali azioni? Perché l’account è nuovo?

La teoria del pubblico maggioritario – per essere chiari, capannone 1997 Impossibile confermare se spiritualizzato Kevin “Kevtris” Horton, una leggenda nella scena dell’emulazione e il guru dell’emulazione FPGA dietro tutti i motori di gioco basati su FPGA di Analogue. Lui ha lavorato Analogico NT Mini (che ha giocato a giochi NES a 8 bit), il Super NT (Giochi SNES), Il Mega SG (Sega Genesis Games) e ovviamente Pocket.

Gevtris controlla oggi il popolare gioco classico Discord, circa 40 minuti dopo il caricamento di due core FPGA inaspettati. Immagine dello schermo : capannone

Da allora Harden ha caricato il primo firmware jailbreak per NT Mini dal 2017, quando Analog Co., che ha contribuito a creare. Una storia di rilascio di firmware “jailbreak” non ufficiale per console (ora stai pensando al libro del Dr. Seuss). “Il Core Store è ufficialmente aperto!” Ha scritto sul forum AtariAgeFino a quel momento i giochi Nintendo a 8 bit erano stati caricati su cartucce fisiche e giocati, mentre NT Mini Run offriva la possibilità di creare giochi da più sistemi.

In caso di dubbio, “Sì, significa che ora sta eseguendo ROM!”

Lo stesso è successo per tutte le console analogiche da allora. Dopo il mini jailbreak di NT, Harden è stato un po’ più prudente e ha invece rilasciato i suoi firmware di jailbreak tramite intermediari. Emulazione scene mover e shaker smokemonster. Ma quelli nella scena probabilmente strizzeranno l’occhio e annuiranno e capiranno da dove viene effettivamente questo popolare software che migliora l’hardware. (Le precedenti console analogiche erano piattaforme chiuse, chi altro Potere li ha creati?)

Ecco perché molti ritengono che l’incredibile hardware di Analog Pocket sarà liberato per giocare da file ROM. Sono stati otto mesi lunghi, ma la sorpresa di oggi è che i core FPGA Spiritualized1997 sono esattamente ciò che volevano i possessori di Packet, in una forma leggermente diversa dal solito: core FPGA individuali caricati tramite la nuova funzione openFPGA di Packet. Questo “jailbreak” sembra essere un po’ più sofisticato del solito. Non si tratta di una sostituzione del firmware, ma di core sostitutivi eseguiti da una scheda microSD. Tuttavia, il risultato finale è lo stesso.

Ma ancora una volta, questo è solo l’inizio di un lungo processo di jailbreak che si svolgerà nei prossimi mesi. Dopotutto, Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance sono solo tre dei palmari che vogliono giocare in tasca, per non parlare del fatto che tutti chiedono a gran voce di supportare console basate su TV come Genesis e SNES. I core FPGA Spiritualized1997, appena v1.0.0, mancano anche di alcune delle funzionalità di cui godono i core incorporati ufficiali di Pocket, in particolare i filtri dello schermo. Questi e altri miglioramenti stanno arrivando; Apparentemente la causa sono i filtri mancanti L’API openFPGA non è ancora matura.

Spiritualized1997, appena iscritto a Github ieri, persona molto disponibile. Immagine dello schermo : capannone

Spiritualized 1997, chiunque essi siano, è molto attivo su Reddit. Un utente si è lamentato della mancanza di Sega Game Gear Core Spiritualized1997 ha risposto: “Prossimamente”. Questa persona apparentemente soprannaturale Rilasciato un archivio da 80 MB contenente 6.959 immagini della schermata del titolo Non conoscevi il formato di file speciale che la nuova funzione “Library” di Pocket prevede sui giochi per Game Boy, Game Boy Advance e Game Gear? Quindi ora sai come rendere bella la tua libreria.

“Questo è meraviglioso! Finalmente il pacchetto si sveglia dal suo sonno profondo”, ha scritto un utente di Reddit in risposta alla notizia di due nuovi core FPGA. “Non gestisco il mio [in] Mesi!”

“Oggi è stato un ottovolante”. disse un altro. “Cordiali saluti, grazie!”

Quindi, anche se i cieli non si sono separati, “il jailbreak è qui!” Anche se nessuna insegna al neon lampeggiava in questo modo, non commettere errori, il 29 luglio 2022, Analog Pocket ha finalmente ottenuto la funzionalità di punta che i proprietari desideravano da dicembre. Ma questo jailbreak non viene fatto una volta; È lento e costante e ora che la pompa è adescata, nel tempo arriveranno più core ROM-friendly. Prima l’attrezzatura sportiva, a quanto pare.

capannone Analog Co. per un commento.

Alla fine dell’annuncio di Analog OS v1.1 di oggi, l’azienda ha twittato“Analog non supporta né autorizza l’uso o la distribuzione non autorizzati di materiale protetto da copyright o altri diritti di proprietà intellettuale.”