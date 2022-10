Andrade Idol metterà in gioco la sua carriera in AEW nella sua prossima partita

Una partita carriera contro maschera è stata aggiunta all’edizione del 7 ottobre di “AEW Rampage”.

in Il segmento dietro le quinte di Last Friday eEpisodio, “The Executioner” Adam Page, Evel Ono e Preston “10” Vance sono stati con Lexi Nair per discutere dell’imminente partita dell’AEW World Championship di Page con l’attuale campione in carica Jon Moxley. Andrade El Idolo e Jose The Assistant sono entrati, quindi hanno mostrato una clip di Vance Biglietto d’oro Battle Royal Dalla pagina lo elimina dal match.

Vance ed El Idol si sono poi affrontati, mentre Idollo ha sfidato Vance a una partita in cui se avesse perso, avrebbe dovuto smascherarsi. Vance ha alzato la posta, dicendo che quando vince, metterà fuori combattimento El Idolo dall’AEW. Tony Khan ha poi ufficializzato la partita. Il resto della carta non è stato annunciato.

Idolo Ha debuttato in AEW nel numero del 4 giugno 2021 di “Dynamite” È apparso per la prima volta sul ring Road Rager quell’anno. Ha litigato con personaggi del calibro di Cody Rhodes e Buck prima di unire le forze con Matt Hardy per formare l’ufficio della famiglia Andrade-Hardy con l’aiutante Jose, Private Party, The Butcher, The Blade, The Bunny e Jura Jules. Il Il gruppo in seguito espulse Hardy Si è ribattezzato La Faccion Ingobernable, aggiungendo Rush al mix.

Vance ha iniziato il suo mandato con l’azienda Nel numero del 31 marzo 2020 di “Dark” Su un’offerta perdente contro Darby Allen. Poco dopo si unì all’Ordine Oscuro e lo soprannominò “10”. Da allora è un punto fermo del gruppo.