Andrew Benintendi ha ceduto agli Yankees

Benintendi è stato recentemente in prima pagina per motivi non legati al baseball, poiché faceva parte della squadra dei Royals che non poteva recarsi a Toronto perché non era stato vaccinato contro il Covid-19. Gli Yankees hanno una serie di stagione regolare a Toronto (26-28 settembre); Il New York Post ha riferito mercoledì che Benintendi ha detto alle persone a lui vicine che stava facendo il vaccino.