Angels vs Mariners: una rissa a squadre e otto espulsioni oscurano la vittoria di Los Angeles su Seattle

Con i Mariners già addolorati per il fatto che il lancio precedente lanciato da Andrew Wantz fosse vicino alla testa di Julio Rodriguez, Wentz colpì Jesse Wintz sull’anca.

Ciò ha scatenato scene di rabbia quando un segaiolo scontroso si è fatto strada verso il sedile degli Angeli, svuotando entrambi i sedili e alla fine portando a otto espulsioni.

“Forse non sarebbe dovuto succedere nel gioco… quello che è successo lì oggi”, ha detto ai giornalisti l’allenatore di Seattle Scott Service.

“Le emozioni sono alte, ma era abbastanza chiaro cosa stesse succedendo. Si sono girati, hanno messo un apri per lanciarci alcune palle. Da lì è semplicemente sfuggito di mano ed era una specie di occhio nero”.

C’è stato un ritardo di circa 20 minuti prima della ripresa del gioco e l’allenatore degli Angels Phil Nevin ha detto che otto partite in 11 giorni tra queste due squadre hanno contribuito alle scene “brutte”.

“Guarda, giochi otto partite in una settimana contro la stessa squadra, cose del genere accadono”, ha detto Nevin. “Il programma, le tensioni, a volte è baseball, sfortunatamente.

“Ci sono dei brutti incidenti di tanto in tanto. Penso che sia esattamente quello che è successo oggi.”

Winker era tutt’altro che pentito per il suo ruolo nella mischia, ma ha offerto le sue scuse ai fan dopo che le telecamere lo hanno visto puntare il dito medio su di loro mentre lasciava il campo.

“L’unica cosa per cui mi scuso è il cuore dei fan”, ha detto. “Ecco fatto. Come fan, spendono i loro sudati soldi per venire a vederci giocare, e non se lo meritano, quindi mi scuso con i fan, in particolare le donne e i bambini”.

Gli Angels alla fine si sono assicurati una vittoria per 2-1 dopo che Luis Rengevo ha segnato un fuoricampo per pareggiare la partita e David McKinnon ha segnato un gol nel settimo inning.