Annie Wershing, attrice in 24 film, Marvel’s Runaways morta a 45 anni – Rolling Stone

Annie WershingChi è il Fotografato da Renee Walker su 24 e Leslie Dean in Marvel’s fuggitivi, Morire. Aveva 45 anni.

Un rappresentante dell’attrice ha confermato di giornalista hollywoodiano Ann Werching, a cui è stato diagnosticato un cancro nel 2020, è morta domenica a Los Angeles.

“Oggi c’è un buco enorme nello spirito di questa famiglia. Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo”, ha detto suo marito, Stephen Voll, in una dichiarazione online. GIORNO. “Hai trovato lo stupore nel minimo istante. Non avevi bisogno della musica per ballare. Ci hai insegnato a non aspettare che l’avventura ti trovasse. Vai a trovarla. È ovunque.” E torneremo a trovarlo.

“Mentre guidavo i nostri ragazzi, amore della sua vita reale, lungo il tortuoso vialetto e la strada, lei gridava addio! Finché non eravamo fuori portata ed entravamo nel mondo “, ha continuato. “Continuo a suonare. Arrivederci, amico mio. “Ti voglio bene, la tua piccola famiglia…”

Wersching ha avuto un ruolo ricorrente in 24, dove ha interpretato un agente speciale dell’FBI al fianco di Jack Bauer di Kiefer Sutherland nella settima e nell’ottava stagione della serie. Interpretato anche da Julia Brasher – un ruolo ricorrente in Cespuglio È apparsa nelle prime due stagioni e nella settima stagione. Marvel’s fuggitivi Ha interpretato Leslie Dean, la madre per metà aliena di Karolina, che appare in tre stagioni. Il suo ruolo più longevo è stato quello di Amelia Joffe Ospedale PubblicoÈ apparsa in 80 episodi.

Mentre era conosciuta per i suoi ruoli televisivi, che includevano anche spot ospiti in spettacoli come AngeloE Boston legaleE FascinoE Frasere altro – Ha anche lavorato come voce per videogiochi. Vale la pena notare che ha originato il ruolo di Tess nel videogioco nel 2013, L’ultimo di noi.

Nata e cresciuta a St. Louis, Wersching ha iniziato la sua carriera nelle produzioni teatrali prima di frequentare la Millikin University, dove ha conseguito un BFA in Musical Theatre. Ha anche girato produzioni Tutto va bene E Canto di Natale.

Le sue parti recenti hanno incluso ruoli ricorrenti come la Regina Borg in Star Trek: Picard Fotografia di Rosalind Dyer novellino novellino.