Annunciata la line-up della Mostra del Cinema di Venezia 2024

Biennale

Aggiorna per ricevere le ultime notizie…: È stato reso noto questa mattina dalla Biblioteca dell’Archivio Storico della Biennale di Venezia l’elenco dei film partecipanti all’81esima Mostra del Cinema di Venezia. A rendere noto l’elenco sono stati il ​​presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera. Scorri verso il basso per visualizzare l’elenco completo dei titoli che verranno aggiornati non appena verranno rivelati.

Dopo essersi svolto l’anno scorso nel mezzo di uno sciopero della Screen Actors Guild e della Screen Actors Guild of America, il festival di Venezia di quest’anno dovrebbe essere ancora più popolare. Essendo un importante trampolino di lancio per la stagione dei premi e una grande opportunità mediatica per i talenti, il festival cinematografico più antico del mondo è destinato ad aumentare il suo profilo ancora una volta con voci che circolano che puntano a film come il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Joker: Pazzo con un doppio Prodotto dalla Warner Bros. Il primo film di Phillips burlone Ha entusiasmato il festival nel 2019, vincendo il Leone d’Oro.

Si vociferava anche della possibilità di includere tra i film partecipanti il ​​film biografico su Maria Callas, diretto da Pablo Larraín. MariaCon Angelina Jolie nel ruolo della leggendaria cantante. Luca Guadagnino potrebbe tornare al Lido con un film gayBasato sul romanzo di William S. Burrow e interpretato da Daniel Craig. Ascolteremo anche un film emozionante con George Clooney e Brad Pitt Lupi From Apple ha la possibilità di ottenere un posto come con il primo film in lingua inglese di Pedro Almodovar, Prossima stanza Con Julianne Moore e Tilda Swinton. Ci sono state anche speculazioni sul film diretto da Johnny Depp. ModiCon Al Pacino.

È già stato confermato che Tim Burton Succo di scarabeo Succo di scarabeo Il film, che uscirà fuori concorso il 28 agosto, è il sequel della classica commedia soprannaturale di Burton del 1988, con Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux e Monica Bellucci, con Gina Ortega e Willem Dafoe. Sono stati programmati anche i film di apertura di Horizons e Horizons Extra. Non-osante Di Valerio Mastandrea e 5 settembre Scritto da Tim Felbaum, rispettivamente

Peter Weir e Sigourney Weaver sono stati selezionati per ricevere il premio alla carriera e Isabelle Hubert ha anche presieduto la giuria di quest’anno. Il festival si svolge dal 28 agosto al 7 settembre.

Seguiteci mentre aggiorniamo l’elenco dei film annunciati oggi:

Concorso Venezia 81

Fuori concorso

Succo di scarabeo Succo di scarabeoDiretto da: Tim Burton

Orizzonti aggiuntivi

5 settembreDiretto da: Tim Felbaum

orizzonti

Non-osanteRegia: Valerio Mastandrea

Classici veneziani

Film documentari sul cinema

Miyazaki, Spirito della natura

Vendicherò questo mondo con amore. Paradjanov

Cinema Jean-Pierre Lloyd

Dall’oscurità alla luce

Carlo Mazzacurati – un’idea cinematografica collaudata

Reazioni a catena

Maroun torna a Beirut

Volonté – L’Uomo dai Mille Volti

Costellazione Portabella