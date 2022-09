Annunciati i vincitori dei Japan Games Awards 2022

Al Tokyo Game Show 2022 di oggi, sono stati decisi i principali vincitori dei Japan Games Awards.

Pokemon è stato probabilmente il più grande vincitore dello show, almeno quando si tratta di giochi Nintendo. Brilliant Diamond an Shining Pearl ha ricevuto il premio nella categoria International Awards e come Best Selling. Nell’Excellence Award, Pokemon Legends: Arceus è stato selezionato insieme a Kirby e The Forgotten Land.

L’elenco completo dei vincitori del Japan Games Awards 2022 è il seguente:

Premio Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria Hidetaka Miyazaki (dal software) Premio internazionale per il produttore giapponese Pokemon Diamante Brillante / Pokemon Perla Brillante Premio Internazionale per i Prodotti Esteri Call of Duty: Avanguardia Premio per le migliori vendite Pokemon Diamante Brillante / Pokemon Perla Brillante Premio per i progettisti di giochi crittografia Premio Eccellenza Resident Evil Village

Cielo: figli della luce

racconti di resurrezione

giudizio perso

Final Fantasy XIV: Endwalker

Pokemon Leggende: Arceus

Orizzonte proibito a ovest

anello antico

Filo fantasma: Tokyo

Kirby e la terra dimenticata Gran premio anello antico

Potete trovare l’elenco dei vincitori dell’edizione 2021 dei Japanese Game Awards qui. Dicci cosa pensi dei vincitori di quest’anno nei commenti.

