Annunciato il MMORPG d’azione open-world ArcheAge II per console e PC

editore Giochi di cacao e sviluppatore XLGAMES annunciare mondo aperto un lavoro MMORPG ArchEtà II per la console e computer. Non sono state annunciate console e date di rilascio specifiche.

Il trailer pubblicitario è stato rilasciato insieme a un video intervista con il produttore esecutivo Jake Song.

Di seguito il trailer e il video dell’intervista. Immediata la trascrizione dell’intervista.

Jake Song, produttore esecutivo: “ArchEtà II è un gioco di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG) fluido e aperto e il sequel del gioco acclamato a livello internazionale ArcheAge. Il gioco è stato sviluppato come un gioco multipiattaforma che puoi goderti sia su PC che su console.

Quali sono alcune caratteristiche importanti su cui ti concentri ArchEtà II?

Canzone: “Il nostro obiettivo principale è il combattimento ricco di azione e la produzione di una storia coinvolgente. Puntiamo a immagini di livello AAA con Unreal Engine 5 e intendiamo offrire un’esperienza open world fluida, non lineare e basata sulla progressione”.

Ci sono possibilità nella tradizione o nella storia?

Canzone: “ArchEtà II condivide la stessa bandiera ArcheAge iTuttavia, la progressione della storia non è la stessa. Mentre ArcheAge i incentrato su una storia narrativa, ArchEtà II Ti concentrerai maggiormente sulla personalità avventurarsis e storie personali. Ha una cronologia simile ArcheAge i. Rappresenterà il periodo in cui Auroria fu scoperta per la prima volta e le persone iniziarono a stabilirsi lì. La storia coinvolgerà la scoperta e la risoluzione dei misteri di un’antica civiltà che sono stati dimenticati per migliaia di anni, facendoli fondere con l’ambiente naturale.

Hai dei contenuti di gioco che vorresti inviare?

Canzone: “ArcheAge iMolti giocatori hanno apprezzato l’azione di trading, ma il sistema presenta alcuni inconvenienti. in ArchEtà IIIntendiamo migliorare il sistema di scambio in modo che i giocatori possano commerciare da soli, in squadra o nei raid.

Un’altra caratteristica famosa ArcheAge i Il vantaggio era l’alloggio. Abbiamo in programma di migliorarlo aggiungendo ulteriori personalizzazioni, consentendo ai giocatori di vivere in città con i propri amici e persino di creare le proprie città con i membri della propria gilda.

Vorremmo esprimere la nostra gratitudine agli innumerevoli utenti di tutto il mondo che hanno fornito supporto ArcheAge. Il team di sviluppo sta lavorando duramente per incontrarti di nuovo ArchEtà II. Apprezziamo tutto il supporto. Grazie.”