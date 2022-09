Anthony Davis dei Los Angeles Lakers afferma che un infortunio al polso non divulgato ha portato a un tiro lungo la scorsa stagione.

EL SEGUNDO, CA – Sulla strada per i Los Angeles Lakers per vincere il titolo nel 2020, Antonio Davis Mostrando piena versatilità nel suo gioco, ha tirato quasi il 40% del 3 ° posto nei playoff nella bolla NBA.

La scorsa stagione, il tiro esterno di Davis è caduto da un dirupo, facendo scendere il suo vantaggio di 3 punti al 18,6%, contribuendo al 22° posto dei Lakers in campionato da fuori l’arco.

Nel complesso è stata una stagione deludente per Davis, che ha saltato 42 partite per infortuni al ginocchio e alla caviglia. Ed è stato rivelato martedì, dopo il secondo giorno del ritiro dei Lakers sotto la guida del nuovo allenatore Darvin Hamm, che aveva avuto a che fare con una malattia precedentemente sconosciuta che ha influito sulla sua precisione.



1 relativo

“Molte persone non lo sanno, ma da gennaio ho avuto un infortunio al polso tutto l’anno”, ha detto Davis. “Quindi ha influenzato il mio scatto e tutto il resto. Non è una scusa, ma è stato difficile per me girare come volevo. Non sono riuscito a portare a termine”.

Quanto è brutto?

“Non potevo continuare”, ha detto Davis. “Ogni volta che l’ho seguito è stato molto doloroso. E ho dovuto provare a farlo più e più volte”.

Il centro Lakers è fiducioso nel suo approccio alla bassa stagione, che ha suscitato alcune critiche a giugno quando un video di Davis che diceva di non aver tirato una palla da basket da quando la stagione regolare era terminata due mesi prima che fosse diffuso sui social media, era saggio. Aveva bisogno di rimettere a posto il suo corpo prima di riprendere l’allenamento delle abilità.

“Sono sano al 100 per cento”, ha detto Davis. “Mi sento benissimo. Puoi chiedere ai ragazzi qui, sto davvero tirando la palla. Quindi, sarò pronto. Ovunque l’allenatore mi metta a terra, midrange, palo o perimetro, se riesco a tirare, Lo sparo”.

Mentre Hamm ha ripetutamente affermato che riparare la debole difesa dei Lakers è la sua priorità numero uno, questa settimana il vicepresidente delle operazioni di basket e direttore generale dei Lakers Rob Pelinka ha ammesso che anche le sparatorie all’esterno rimangono una preoccupazione per la squadra.

“Penso che in termini di riprese, questa sia un’abilità richiesta”, ha detto Pelinka durante il briefing con i media di lunedì. “Alcuni di questi possono venire dall’esterno, attraverso mosse aggiuntive o mosse di roster durante la stagione. Ma la crescita dei tiri può venire anche dall’interno e riteniamo che quest’anno ci siano giocatori nella nostra rosa che vedranno quella crescita”.

maschio di maiale Patrizio BeverlyE il LeBron JamesE il Russell WestbrookE il Kendrick Nan e juniores Max Christie E il Scottie Pippen Jr.. Notevoli arcieri nella prima parte del campo.

Considera Beverly come uno dei giocatori del roster ed è fiducioso di poter essere pericoloso dal profondo. Quando un giornalista ha suggerito al portiere veterano che il suo ruolo offensivo potrebbe includere tagli al canestro in questa stagione, ha subito offerto un risarcimento.

“I miei numeri dicono che tiro 3 secondi”, ha detto Beverly. “Non so se dovrei fare il taglio. Non so se i tuoi numeri dicono, sei un giornalista o qualcos’altro. Non so se dovresti essere un vigile del fuoco o qualcosa del genere, non con il tuo lavoro e il tuo titolo non vuoi farlo, quindi non voglio tagliare “.

Beverly ha notato che ha sparato al 39% in 3 secondi per catturare e sparare con il Minnesota la scorsa stagione, alla stessa distanza di Stefano Curry dei Golden State Warriors, che ha pareggiato il 39,5% dei suoi tentativi di cattura e tiro.

“I numeri non mentono”, ha detto Beverly. “Ovviamente un tiratore d’élite da tre punti da prendere e tirare. La mia difesa è sempre stata in attacco, perché è quello che vede la gente. Ma quando si tratta di numeri, tiro con i migliori del campionato”.