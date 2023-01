Apertura: affare Greinke, risoluzione DFA, chat MLBTR

Mancano solo due settimane all’allenamento primaverile, ecco tre cose che guarderemo nel mondo del baseball durante la giornata:

1. La firma di Grenky dovrebbe diventare ufficiale oggi:

la famiglia reale Ha accettato di firmare nuovamente Futura Hall of Fame Zack Grenk Ieri per un contratto di un anno, Greinke tornerà Ha detto L’annuncio ufficiale avverrà questo pomeriggio. Una mossa simile sarebbe necessaria per rendere ufficiale l’accordo di Greinke, poiché al momento i reali hanno un elenco completo di 40 uomini. Anche nella sua 39a stagione, Greinke sarà una presenza preziosa e costante in un torneo di Kansas City che l’anno scorso ha visto solo un altro inizio sopra la media con una misura ERA+: Cantante Brady. Firmando nuovamente Greinke, i Royals hanno ottenuto una delle più recenti opzioni di lancio di start-up nel mercato dei free agent, lasciando Michele Washa Come ultimo giocatore in piedi rimasto nella stagione 2022.

2. Data di scadenza DFA di Saucedo:

met mancini Tyler Saucedo Ero destinato all’incarico La scorsa settimana per far posto a Tommy Pham nel roster di 40 uomini ed è previsto per DFA oggi. Saucedo ha segnato solo 2 e 3 inning di big league nel 2022 come membro dei Blue Jays, anche se in 19 inning per Triple-A Buffalo, ha registrato un’impressionante ERA di 2,37. Complessivamente, ha registrato un’ERA di 5,40 e un FIP di 5,04 in 28 inning e 1/3 lanciati nei principali campionati. Saucedo è stato rivendicato dalle rinunce dai Mets all’inizio di questa stagione e potrebbe essere rivendicato da un altro club oggi, poiché le opzioni di sollievo a sinistra sono sempre una risorsa desiderabile. Se Saucedo riesce a superare le rinunce, non avrà abbastanza tempo per rifiutare un incarico diretto, il che significa che i Mets saranno in grado di tenerlo nell’organizzazione per il prossimo futuro.

3. Chat MLBTR oggi:

Hai domande sulla tua squadra del cuore o sul più vasto mondo del baseball mentre la bassa stagione entra in dirittura d’arrivo? Steve Adams di MLBTR risponderà alle domande dei lettori oggi durante una chat dal vivo alle 13:00 ET. Se desideri fare domande in anticipo, Tu puoi farlo qui. Questo link ti porterà anche alla chat quando inizia se vuoi essere coinvolto direttamente.