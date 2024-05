Apex, il più grande fossile di stegosauro mai ritrovato, è all’asta

Ma Jim Kirkland, un paleontologo dello Utah, ha rifiutato di sostenere lo stegosauro quando è stato invitato dal signor Cooper. “Sembra interessante, ma non promuoverei qualcosa che verrà messo all’asta”, ha scritto in una e-mail, “lo collegherei direttamente ai musei, ma non a questo”.

Sebbene in un’asta pubblica tutto possa succedere, sia il signor Cooper che la signora Hutton hanno espresso la speranza che l’Apex alla fine trovi la sua strada in un’istituzione accademica, sia attraverso l’acquisto diretto che tramite una donazione da un collezionista privato. Il team ha raccolto dati e documentazione non solo per rassicurare i potenziali acquirenti sull’autenticità degli esemplari, ma anche per aiutare i musei a integrare perfettamente questo esemplare in una collezione di ricerca.

“Chiunque lo acquisti ha anche il diritto di entrare nella mia proprietà e raccogliere informazioni contestuali”, ha detto Cooper. “Un collezionista d’arte potrebbe non essere molto interessato a questo, ma per un museo sarebbe davvero fantastico.”