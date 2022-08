Apple costruisce un nuovo impero pubblicitario dopo che i concorrenti se ne sono andati

Dati: report aziendali, report degli analisti; Nota: Microsoft ha annunciato entrate superiori a $ 10 miliardi ma non ha rivelato un numero esatto; Il numero di Apple è una stima non ufficiale basata su Bloomberg. Grafico: Thomas Aued / Axios

Apple sta iniziando a costruire il proprio impero pubblicitario proprio mentre la sua campagna sulla privacy dell’iPhone ha indebolito i principali concorrenti supportati dalla pubblicità.

La grande immagine: nel mezzo di contrazione più ampia Nel mercato della pubblicità online, Apple si è mossa per limitare il modo in cui le app tracciano il comportamento degli utenti anche con concorrenti come Meta Gli utenti lo hanno accolto.

Perchè importa: Apple ha promosso a lungo la funzionalità di privacy e sicurezza dei suoi prodotti rispetto ad alternative come Android di Google e Microsoft Windows. Ma la pubblicazione simultanea dell’espansione pubblicitaria di Apple e delle modifiche alla privacy ha suscitato critiche e potrebbe attirare l’attenzione delle autorità di regolamentazione antitrust.

Direzione delle notizie: Apple prevede di espandere significativamente la propria attività pubblicitaria inserendo più annunci direttamente sui dispositivi degli utenti, Bloomberg Rapporti.

L’espansione includerà la pubblicazione di annunci su più app di Apple su iPhone e iPad, incluse Apple Maps.

Tra le linee: Secondo quanto riferito, la società ha iniziato riorganizzazione Il suo team di servizi, il dipartimento interno responsabile per fare soldi da app, media e altri prodotti “soft”, per supportare la sua attività mentre la crescita delle vendite di hardware rallenta.

In numeri: Nel trimestre più recente, Apple ha dichiarato di aver guadagnato 19,6 miliardi di dollari da servizi come pubblicità, App Store, Apple Music, iCloud, Apple News, Apple TV+ e Apple Pay, rappresentando quasi il 25% delle sue entrate trimestrali.

Nello stesso trimestre di cinque anni fa, i servizi rappresentavano solo il 13% delle entrate totali di Apple.

Apple non specifica in dettaglio quanti ricavi dai suoi servizi provengono dalla pubblicità, ma da Bloomberg Rapporto Si suggerisce che la società attualmente generi circa $ 4 miliardi all’anno di entrate pubblicitarie.

Analisti Stima L’attività pubblicitaria di Apple potrebbe raggiungere i 6 miliardi di dollari entro il 2025. Per fare un confronto, Snapchat, che ha ricavato quasi tutti i suoi soldi dalla pubblicità, ha generato entrate di 4,1 miliardi di dollari l’anno scorso. Twitter ha guadagnato 4,5 miliardi di dollari in pubblicità lo scorso anno.

Recupero veloce: L’attività pubblicitaria di Apple ha iniziato a espandersi dopo le modifiche apportate l’anno scorso alle sue politiche di tracciamento delle app che hanno reso più facile per gli utenti di iPhone scegliere di disattivare il tracciamento tramite altre app sui loro telefoni.

Per le aziende che fanno molto affidamento su questi dati utente, i cambiamenti hanno reso molto difficile indirizzare le persone in modo efficiente con la pubblicità online.

I cambiamenti sono stati devastanti anche per aziende come Meta e Snapchat che fanno affidamento su quei dati per eseguire le loro offerte pubblicitarie.

Vuoi morto Enorme campagna di pressione Contro i cambiamenti di Apple, sostenendo che rendono più difficile per le piccole imprese trovare clienti.

Ma l’azienda ha le sue ragioni per trattenersi. I dirigenti di Meta hanno affermato che quest’anno perderanno $ 10 miliardi di entrate pubblicitarie in risposta ai cambiamenti di Apple.

Tra le linee: Apple ha iniziato a promuovere la privacy molto tempo fa, ma è arrivata al punto di vendita sulla scia di numerose fughe di dati di Facebook e disastri della privacy, incluso lo scandalo Cambridge Analytica.

Questo “elenco sulla privacy”, Alcuni stanno discutendo oraAiutala a portare avanti il ​​suo piano anti-tracciamento senza essere dipinta come una predatrice istituzionale.

essere intelligente: La pubblicità associata alla ricerca è la principale fonte di entrate pubblicitarie di Apple. I dati mostrano che le modifiche alla privacy di Apple hanno spostato in modo significativo gli annunci che promuovono i download di app da aziende come Meta e Snapchat ad Apple.

Analytics Branch ha rilevato che nella prima metà dell’anno, gli annunci di ricerca interni di Apple erano responsabili di circa il 50% dei download di app per iPhone risultanti dai clic sugli annunci nella prima metà di quest’anno, rispetto a circa il 20% nell’aprile 2021 prima dell’azienda. implementato Modifiche alla privacy.

Qual è il prossimo: Ad oggi, le autorità di regolamentazione devono ancora prestare molta attenzione a questo problema.

Questo è probabilmente perché il più grande raduno vocale contro i cambiamenti di Apple in questo momento è il Meta, che sta affrontando una serie di problemi di concorrenza.

