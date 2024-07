Apple firma il primo contratto di lavoro negli Stati Uniti

New York

CNN

—



Apple e il sindacato che rappresenta i lavoratori del commercio al dettaglio nel suo negozio a Towson, nel Maryland, venerdì scorso hanno raggiunto un accordo di lavoro temporaneo, il primo accordo di lavoro negli Stati Uniti non solo per un Apple Store ma per qualsiasi lavoratore statunitense del colosso tecnologico.

I lavoratori erano in un negozio Apple a Towson Hanno votato per aderire al sindacato dell’Associazione internazionale dei macchinisti Nel giugno 2022, da allora cercano il primo contratto. A maggio, Hanno votato per consentire lo sciopero Senza fissare una scadenza.

Il contratto di lavoro, che deve essere ratificato da un voto di 85 membri di base del negozio prima di poter entrare in vigore, segna una pietra miliare significativa. Altri notevoli sforzi di organizzazione sindacale, come quelli del Starbucks E AmazzoniaI produttori di smartphone non sono ancora riusciti a raggiungere accordi per questi lavoratori, anche se i lavoratori di quelle aziende hanno votato per aderire a un sindacato molto prima dei lavoratori di un negozio Apple nel Maryland.

Esistono pochi requisiti legali per obbligare un’azienda a raggiungere un contratto di lavoro con un nuovo sindacato una volta che il sindacato è riconosciuto dal National Labour Relations Board, l’ente governativo che supervisiona i rapporti di lavoro per la maggior parte delle aziende negli Stati Uniti. Ma il processo può richiedere molto tempo, come ha dimostrato un recente studio da lui condotto Legge Bloomberg Il tempo medio per raggiungere il primo contratto è risultato essere di 465 giorni, ovvero circa 15 mesi. In molti casi, potrebbe essere necessario più tempo. Studio accademico 2023 È stato riscontrato che il 43% dei nuovi sindacati era ancora alla ricerca del primo contratto due anni dopo aver vinto le elezioni di rappresentanza.

La UAW ha affermato che l’accordo con l’Apple Store include miglioramenti nella pianificazione per raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, che è stato visto come una questione chiave nei colloqui. L’accordo prevede anche aumenti salariali del 10% nell’arco dei tre anni di durata del contratto, nonché tutele del lavoro come garanzie per pacchetti retributivi per i lavoratori licenziati e limiti per i dipendenti a contratto.

“Raggiungendo un accordo provvisorio con Apple, stiamo dando ai nostri membri una voce sul loro futuro e un potente primo passo verso maggiori guadagni”, ha affermato il sindacato in una nota. Il sindacato ha aggiunto che ora cercherà di ottenere il diritto di rappresentare i lavoratori del commercio al dettaglio in altri negozi.

“Insieme, possiamo costruire su questo successo, negozio dopo negozio, e sulla forza che (il sindacato) ha iniziato qui nel Maryland”, ha affermato il sindacato.

Apple ha circa 270 dispositivi. Negozi negli Stati Uniti, interamente di proprietà dell’azienda. Solo un altro negozio, a Oklahoma City, ce l’ha Hanno votato per formare un sindacatoE unisciti a un altro sindacato, il Communications Workers of America. Questo negozio non include questo accordo di lavoro temporaneo.

Un portavoce di Apple ha rifiutato di commentare alla CNN l’accordo provvisorio questa settimana, oltre a citare una precedente dichiarazione in cui la società aveva affermato: “Apprezziamo profondamente i membri del nostro team e siamo orgogliosi di fornire loro compensi leader del settore e vantaggi eccezionali”. .”