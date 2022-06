Apple ha annunciato la nuovissima app Home al WWDC

Apple ha annunciato la nuovissima app Home per la sua piattaforma per la casa intelligente HomeKit al WWDC questa settimana. La nuova app arriverà con iOS 16 entro la fine dell’anno.

La nuova app Home è stata riprogettata da zero, a cominciare dall’infrastruttura, che secondo Apple la rende più efficiente e affidabile, soprattutto per le case con più accessori.

La navigazione è stata ridisegnata, con stanze virtuali e preferiti uniti nella scheda principale dell’app. Ci sono nuove categorie per Clima, Luci e Sicurezza, e quando fai clic su una categoria, vedi tutti gli accessori ordinati per stanza. In questo modo sarà più facile dire di spegnere tutte le luci o bloccare tutte le porte, anche se si trovano in stanze diverse

La nuova visualizzazione multi-camera mostrerà quattro telecamere di sicurezza contemporaneamente, con altre disponibili mentre scorri. I quadrati ottengono anche una riprogettazione per utilizzare forma e colore per indicare lo stato di ciascun dispositivo.

Ci sono anche nuovi widget per la schermata di blocco per aiutarti ad accedere più velocemente ai tuoi accessori.

Apple ha anche lanciato un grido a Matter, The La nuova connessione smart home è importante, che consente ai dispositivi di lavorare insieme su più piattaforme. Il rilascio del problema è previsto entro la fine dell’anno, probabilmente più o meno nello stesso periodo in cui viene rilasciato iOS 16. Apple ha affermato che il nuovo sistema operativo fornirà supporto per lo standard per l’app Home.

Durante il keynote, Corey Wang ha affermato che Apple ha contribuito a HomeKit come “la base di questo nuovo standard” e che Matter supporta alcuni dei principi fondamentali di HomeKit, inclusi i più alti livelli di sicurezza e privacy. Ha anche accennato a come Matter possa aiutare gli utenti di HomeKit a integrare più categorie di dispositivi nelle loro case intelligenti. Finora, HomeKit ha perso una serie di categorie nella casa intelligente, inclusi aspirapolvere e mangiatoie per animali domestici.

