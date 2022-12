Apple ha “temporaneamente” ritirato un’importante funzionalità di iOS 16.2

Aggiornamento 27/12: È stata aggiunta una dichiarazione di Apple in merito a questo problema.

quando iOS 16.2 Arrivato la scorsa settimana, ha portato diverse novità, tra cui Apple Music CantaE il Protezione avanzata dei dati iCloude il forma libera applicazione, nonché un aggiornamento meno ovvio a una nuova architettura domestica “più affidabile ed efficiente”. Tuttavia, dopo circa una settimana, sembra che Apple abbia ritirato l’opzione di aggiornamento nell’app Home.

All’apertura dell’app Home in iOS 16.2, gli utenti hanno visualizzato “Aggiornamento domestico disponibile” nella scheda Aggiornamento software delle Impostazioni domestiche. Ora quell’opzione non c’è più. un documento di supporto La selezione della nuova funzionalità indica che l’opzione è stata “temporaneamente rimossa” e non influisce sugli utenti che hanno già effettuato l’aggiornamento alla nuova build. In una dichiarazione, Apple ha affermato di essere “a conoscenza di un problema che potrebbe influire sulla capacità degli utenti di condividere una casa all’interno dell’app Home”.

Come notato prima Voci MacMolti utenti hanno segnalato dispositivi bloccati nello stato di aggiornamento o configurazione, nonché dispositivi mancanti. Apple avverte che tutti i dispositivi connessi che non eseguono il software più recente “perderanno l’accesso alla home page aggiornata fino a quando non verranno aggiornati”, ma questo sembra essere un problema non correlato. Apple non ha specificato quale sia il problema, ma l’opzione di aggiornamento tornerà presto. Non è chiaro se apparirà in modo casuale nell’app o come parte dell’aggiornamento iOS 16.3 che dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno.

La nuova architettura domestica richiede un hub domestico come Apple TV (4a generazione o successiva) o HomePod per utilizzare funzionalità avanzate come HomeKit Secure Video e Adaptive Lighting. Chiunque utilizzasse un iPad come hub domestico con la build precedente dovrà passare a uno di questi dispositivi per continuare a utilizzare l’app Home per controllare i propri dispositivi.