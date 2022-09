Apple Maps ha 10 anni e finalmente vale la pena usarlo

Se possiedi un iPhone, ti invito a dare un’occhiata al Ponte di Brooklyn su Apple Maps. Nella vista 3D, puoi vedere come si estende attraverso l’East River, si libra sull’autostrada ai margini di Manhattan e si erge sopra l’omonimo parco ai margini di Brooklyn. Capovolgi il cavalcavia della mela e la telecamera si librerà lentamente intorno al ponte in vista satellitare in una giornata luminosa e soleggiata, permettendoti di sbirciare sul padiglione circostante, sugli alberi di Liberty Island e dall’altra parte dell’East River.

Certo, il ponte potrebbe sembrare un po’ pieno da molte angolazioni, ma è chiaramente il ponte di Brooklyn, molto lontano dal momento in cui Apple Maps è stato rilasciato per la prima volta e il ponte sembrava si stesse sciogliendo nel terreno.

Il ponte di Brooklyn liquefatto è stata solo una delle tante irregolarità, per dirla semplicemente, dal lancio di Apple Maps, il prodotto che celebra il suo decimo anniversario alla fine di questo mese. L’app ha avuto uno degli inizi più difficili di qualsiasi prodotto Apple nella memoria recente, ma l’azienda ha investito abbastanza per renderla un’ottima app di mappatura e un concorrente capace di Google Maps. I cambiamenti rappresentano una delle più grandi trasformazioni di prodotto nell’ultimo decennio.

Apple Maps è emersa dalla disputa tra Apple e Google. Potrebbe essere difficile da ricordare ora, ma le due società erano molto amichevoli durante i primi anni dell’iPhone. Quando l’iPhone fu lanciato per la prima volta, lo era anche l’allora CEO di Google, Eric Schmidt Nel consiglio di amministrazione di AppleGoogle Maps e YouTube sono stati tra i pochi preinstallati su ogni iPhone.

Tuttavia, quando Google ha iniziato rapidamente a creare il proprio concorrente iOS in Android, Apple e Google sono diventati concorrenti più grandi. Mappe, in particolare, è stato un punto dolente: Google sembra bloccare importanti funzionalità dalla versione iOS di Mappe, lasciando gli utenti iPhone Senza indicazioni dettagliate. Improvvisamente, Apple ha avuto buone ragioni per rimuovere la sua dipendenza da Google e la creazione della propria app Maps è stata una delle sue maggiori interruzioni.

All’inizio, le mappe furono un grande disastro

Il 19 settembre 2012, Apple ha sostituito l’app Google Maps con la propria app Apple Maps. Dopo il salto, è stato un vero disastro. statua della Libertà Per lo più era solo un’ombra. in Irlanda, Apple ha erroneamente chiamato il parco un aeroporto. Sono salito uno di Le torri sospese del Golden Gate Bridge. Sebbene Apple Maps fosse una delle funzionalità del logo in iOS 6, l’app chiaramente non era pronta in prima serata.

mela Gareggia per correggere i bug più evidenti Nell’immediato dopo. Ma la situazione era già abbastanza grave che solo 11 giorni dopo il rilascio di Apple Maps, il CEO Tim Cook (che all’epoca era in quella posizione da poco più di un anno) pubblicò una meravigliosa lettera aperta in cui si scusava per il lancio di Half-Baked.

“In Apple, ci sforziamo di realizzare prodotti di livello mondiale che offrano la migliore esperienza possibile ai nostri clienti”, Libri di cucina. “Con il lancio delle nostre nuove mappe la scorsa settimana, non siamo stati all’altezza di tale impegno. Siamo profondamente dispiaciuti per la frustrazione che ciò ha causato ai nostri clienti e stiamo facendo tutto il possibile per migliorare le mappe”. un mese dopo, Scott Forstall, capo del software iOS, è stato licenziatoSi dice di Rifiutato di firmare questa lettera. Secondo quanto riferito, Apple ha anche licenziato un senior manager del team di Maps Subito dopo aver lasciato Forstall.

Dall’inciampare sulla linea di partenza, Apple ha intrapreso la strada lunga e tortuosa per migliorare Maps. All’inizio c’erano piccole cose, come la riparazione In origine il ponte di Brooklyn è sfigurato e manca la Statua della Libertà. Ma l’app era ancora molto lontana quando si trattava di funzionalità di base e qualità delle mappe, quindi Apple ha iniziato a riunire le aziende per aiutare a risolvere le principali vulnerabilità. Uno era in crowdsourcing Società di dati sulla posizione. offerto una coppia Attraversamento app. Uno L’avvio del GPS è stato.

Apple ha abbandonato le funzionalità chiave

Ciò ha aiutato Apple a iniziare a sbarazzarsi delle funzionalità chiave. iOS 7 ha aggiunto un messaggio che chiede agli utenti di aiutare a migliorare il servizio tramite la condivisione Siti visitati di frequente. Sono state finalmente aggiunte le indicazioni del trasporto pubblico Con iOS 9 Nel 2015, tre anni dopo il debutto di Apple Maps. L’app ha subito un’importante riprogettazione Dopo un anno Ciò ha migliorato la navigazione in iOS 10. Apple ha aggiunto la navigazione interna In iOS 11. (Sono cambiato icona dell’app Quell’anno per mostrare anche il campus dell’astronave dell’azienda.)

Ma l’azienda può arrivare solo fino a questo punto. Apple Maps non è ancora nemmeno vicino a Google, in parte perché si basa su di esso Dati di terze parti La maggior parte di ciò che è stato mostrato nelle mappe. Quindi, a partire dal 2018 con iOS 12, sei anni dopo il primo rilascio di Maps, Apple lo ha avviato Ricostruzione di mappe con i propri dati. coinvolgente profondo investimento In Mapping Anywhere Apple ha voluto migliorare la propria copertura. L’azienda ha iniziato a inviare i suoi buggy di mappatura carichi di array lidar, fotocamere e un iPad collegato al cruscotto. Come è pubblicato indagini pedonali O persone a piedi per raccogliere dati. Alcuni sono attrezzati Con zaini carichi di sensori.

Il lancio di nuove mappe è stato lento: è iniziato con Solo il Golfo di California – Ma le mappe aggiornate sembrano molto meglio. Hanno reso la natura più visibile, con macchie di verde che mettono in risalto giardini e aree boschive in modo più completo, e hanno facilitato la distinzione tra le strade, grazie alle diverse dimensioni e agli adesivi aggiuntivi. Puoi vedere alcuni esempi Su questo blog di Justin O’Bairneche ha seguito ampiamente i progressi delle mappe migliorate.

Ha preso Apple gennaio 2020 Dire che ha coperto completamente gli Stati Uniti con le nuove mappe ridisegnate (un po’ in ritardo nella sua stima di fine 2019). Ma Apple non ha solo aggiornato l’aspetto di Maps. Nelle versioni recenti, ha anche iniziato ad aggiungere più funzioni. Apple ha introdotto una modalità simile a Google Street View chiamata Look Around in modo da poter vedere i luoghi a livello della strada In iOS 13 nel 2019. Ha anche aggiunto indicazioni di trasporto in tempo reale e la possibilità di condividere il tuo ETA con gli amici nella stessa versione.

Con iOS 14, Apple ha introdotto indicazioni ciclabiliQualcosa che ha anche Google Maps per molto tempoe un routing EV, che può essere utile se il file Apple Car molto tempo fa mai portare frutto. in iOS 15Apple ha aggiunto splendidi dettagli 3D ad alcune città, indicazioni stradali in realtà aumentata (anche in alcune città) e indicazioni stradali migliorate. E la funzione di grandi mappe che dovrebbe arrivare in iOS 16 è percorso multistopcosì puoi ottenere indicazioni per un volo con più scali.

Questo è tutto ciò significa che Apple ha aumentato rapidamente la velocità con cui possono introdurre funzionalità in Apple Maps e penso che il prodotto sia molto migliore per loro: per me, a Portland, nell’Oregon, Apple Maps è diventata la mia app di riferimento per le mappe diverse anni fa. Sì, ammetto che l’esperienza è molto migliore poiché i miei dispositivi principali preferiti sono l’iPhone e il MacBook Air, ma per quello di cui ho bisogno, Apple Maps mi indica sempre la giusta direzione.

Noterai che ho detto ca. Sebbene Apple abbia assorbito Google Maps su più fronti, non ha ancora la possibilità di scaricare mappe per l’accesso offline. Fino a quando Apple non aggiungerà questo, continuerò a scaricare Google Maps per lunghi viaggi lontano da casa in modo da poter salvare una mappa di dove sarò, per ogni evenienza.

Sono anche fortunato ad usare Apple Maps mentre vivo in una delle principali aree metropolitane degli Stati Uniti. Uno dei miei colleghi in Europa non è contento che Apple non fornisca ancora indicazioni per le biciclette ad Amsterdam, La capitale mondiale del ciclismo. E le mappe Apple ridisegnate sono disponibili solo in alcuni paesi al di fuori degli Stati Uniti, inclusi Regno UnitoE il CanadaE il AustraliaE il Nuova Zelandaanche se Apple ha iniziato a parlare di nuove mappe nel 2018.

Sebbene ci sia ancora spazio per la crescita (Apple, per favore abbandona l’integrazione di Yelp per le recensioni!), quasi 10 anni dopo il rilascio di Maps, l’azienda lo ha trasformato da uno scherzo completo a utilizzabile per molte persone. Se mi avessi detto che sarebbe stato così il giorno in cui le mappe sarebbero state rilasciate, non sono sicuro che ti avrei creduto. Ma eccoci qui, e Apple Maps, così com’è XKCD ha scritto di recente, Un po’ bene adesso.