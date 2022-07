Apple potrebbe lanciare presto un Apple Watch incentrato sul fitness

Immagina: l’Apple Watch dell’amico motociclista Garmin del tuo amico è potente proprio come hai desiderato ardentemente per tutto questo tempo. immagine : Victoria Song / Gizmodo

Apple probabilmente annuncerà una classe “Professional” di Apple Watch questo autunno. Secondo Mark Gorman di Bloomberg, che pubblica a Newsletter di accensioneApple ha in programma di rilasciare una variante di fascia alta per aiutare i suoi dispositivi indossabili a competere con i migliori orologi da fitness del settore.

L’Apple Watch “pro” potrebbe presentare un display più grande e resistente agli urti, un tracciamento più accurato per l’escursionismo e il nuoto, una maggiore durata della batteria e uno chassis più resistente. Gurman suggerisce che il materiale utilizzato per il suo corpo potrebbe essere il titanio, che è già utilizzato in alcuni smartwatch dedicati all’allenamento come i modelli Garmin.

Questa versione “Pro” dell’Apple Watch dovrebbe avere uno schermo da 2 pollici, mentre si vocifera già Apple Watch serie 8 Sarà largo 1,9 pollici, le stesse dimensioni dell’attuale serie di Apple Watch. Prima le notizieCiò darà all’orologio circa il 7% in più di spazio sullo schermo rispetto ai modelli attuali, ha affermato Gorman. L’Apple Watch “professionale” avrà probabilmente una risoluzione di 410 pixel per 502 pixel e l’area dello schermo più grande può essere dedicata alla visualizzazione di più dati di fitness.

Garmin sembra essere la competizione principale per questo particolare Apple Watch, che secondo Gorman è progettato per “attirare atleti estremi”. Può anche interessare le persone che desiderano uno schermo leggermente più grande e qualcosa di più potente di quello che Apple offre attualmente. Gurman afferma che questa versione dell’Apple Watch ha il nome in codice N199 all’interno delle mura di Cupertino.

Gli orologi fitness hanno capacità diverse rispetto ai normali smartwatch basati su app perché sono dotati di più sensori per tenere traccia delle misurazioni del corpo. Invece di esistere come estensione di un dispositivo mobile, Fitness Watch è come Garmin ApexAd esempio, offre GPS più accurato, tracciamento della resistenza in tempo reale, maggiore resistenza all’acqua e un display più adatto all’esterno.

Gurman suggerisce anche che questa potrebbe essere la fine dell’Apple Watch, una versione più costosa dell’Apple Watch in titanio. Ma come accennato, questo autunno è previsto un aggiornamento per l’Apple Watch Series 8, insieme a un nuovo Apple Watch SE. La Serie 8 avrà probabilmente aggiornato i display da 41 mm e 45 mm, un nuovo chip e Funzione di monitoraggio della temperatura corporeamentre SE dovrebbe sostituire il file Apple Watch serie 3 come modello conveniente. Probabilmente non avrà un sensore di temperatura corporea per mantenere basso il costo iniziale.

Il soprannome di “fedele” è il motivo della stagione. La scorsa settimana, Samsung modello “Professional” del suo smartwatch trapelato, indicando che l’unico smartwatch Android offrirà concorrenza diretta agli utenti di iPhone. Anche il Samsung Galaxy Watch 5 Pro dovrebbe essere in titanio, anche se ne sappiamo molto poco tranne che sembra il Galaxy Watch 4 Classic.

Speriamo di saperne di più sugli smartwatch Apple e Samsung nei prossimi mesi.