Apple presenta in anteprima tre app che finalmente sostituiranno iTunes per Windows

Apple ha interrotto il suo lettore musicale iTunes per macOS nel 2019 quando ha diviso la funzionalità dell’app tra quattro app in macOS Catalina. Ma per gli utenti Windows con grandi librerie multimediali locali o che desiderano eseguire il backup dei propri iDevice o abbonarsi ad Apple Music, iTunes lo ha fatto funzionare, ricevendo aggiornamenti minori in modalità di manutenzione per mantenere la compatibilità con i dispositivi e i servizi Apple.

Oggi, come parte di Una nuova anteprima di Windows 11 per gli addetti ai lavori di WindowsMicrosoft ha annunciato che le anteprime di Mela MusicaE CammelloE Dispositivi Apple Le app sono disponibili per il download nel Microsoft Store.

Le app Apple Music e Apple TV gestiscono la funzionalità di musica e video in iTunes, proprio come fanno in macOS, e forniscono l’accesso ai servizi di abbonamento Apple Music e Apple TV+. L’app Dispositivi Apple è ciò che utilizzerai per eseguire backup locali del dispositivo, eseguire aggiornamenti software di emergenza, sincronizzare i media locali e altre cose che puoi fare con il tuo iDevice collegato al computer (in macOS, funzionalità simili erano Aggiunto al Finderpiuttosto che suddividerlo nella propria applicazione).

Annunci

In questo momento, se installi una o tutte queste tre app, non sarai più in grado di utilizzare iTunes, quindi non eseguire l’aggiornamento se fai ancora affidamento su iTunes per qualcosa di specifico che le app non gestiscono. Puoi utilizzare nuovamente iTunes se disinstalli le nuove app.

iTunes gestisce due cose su Windows che le nuove app non faranno: podcast e audiolibri. Non sappiamo se Apple pianifichi versioni di Apple Podcasts o Books da eseguire su Windows, se tale funzionalità verrà aggiunta nuovamente all’app Apple Music per Windows o se Apple si affiderà alle versioni cloud di entrambe le app.

Le note di rilascio di Apple Music affermano che podcast e audiolibri su PC Windows “non saranno disponibili fino a quando non verrà rilasciata una versione compatibile di iTunes”. Ciò indica che Apple sta lavorando a una versione di iTunes che può essere eseguita insieme alle nuove app e che iTunes potrebbe continuare a gestire alcune funzionalità in assenza di versioni Windows ufficiali di Apple Podcast e libri.

Microsoft ha annunciato che le versioni di Apple Music e Apple TV arriveranno su Windows lo scorso ottobre, insieme ad altre nuove funzionalità di Windows 11 e dispositivi Surface aggiornati. Al momento, le applicazioni richiedono Windows 11 con l’aggiornamento 2022 installato Per l’avvio, anche se è possibile che le versioni finali siano compatibili anche con Windows 10 o versioni precedenti di Windows 11.