11 ottobre 2022

Apple presenta l’app Ask Apple agli sviluppatori

Una nuova serie di domande e risposte interattive faccia a faccia offre agli sviluppatori l’accesso diretto agli esperti Apple

Apple ha introdotto oggi Chiedi a Appleuna nuova serie di domande e risposte interattive e consulenze individuali che offriranno agli sviluppatori maggiori opportunità di connettersi direttamente con gli esperti Apple per informazioni dettagliate, supporto e feedback.

Gli sviluppatori che partecipano a Ask Apple possono richiedere informazioni su una varietà di argomenti, come i test sui semi più recenti; Implementazione di framework nuovi e aggiornati dalla Worldwide Developers Conference (WWDC); Adozione di nuove funzionalità come Dynamic Island; Passando a Swift, SwiftUI e Accessibility; e preparare le loro applicazioni per le nuove versioni di sistemi operativi e dispositivi. Ask Apple è gratuito e la registrazione è aperta a tutti i membri dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program.

Questa serie consentirà agli sviluppatori di porre domande a più membri del team Apple tramite domande e risposte su Slack o in ore individuali. Le domande e risposte consentono agli sviluppatori di entrare in contatto con evangelisti, ingegneri e designer Apple per rispondere alle loro domande, condividere ciò che hanno imparato e interagire con altri sviluppatori in tutto il mondo. L’orario di lavoro si concentra sulla creazione e distribuzione di applicazioni attraenti che sfruttano la tecnologia e il design più recenti. Gli sviluppatori possono richiedere assistenza a livello di codice, linee guida per la progettazione, input sull’implementazione di tecnologie e framework, consigli sulla risoluzione di problemi o assistenza con linee guida per la revisione delle applicazioni e strumenti di distribuzione. L’orario di lavoro sarà ospitato in fusi orari di tutto il mondo e in più lingue.

“Abbiamo ricevuto feedback da sviluppatori di tutto il mondo su ciò che sarà più vantaggioso per loro mentre creano app innovative e abbiamo assistito a un aumento del desiderio di supporto individuale e conversazioni con esperti Apple”, ha affermato Susan Prescott , vicepresidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori globali e il marketing aziendale e l’istruzione. “Il nostro team è impegnato nello sviluppo continuo del nostro supporto per la variegata comunità di sviluppatori globali e siamo entusiasti di presentare Ask Apple come un’altra nuova risorsa”.

Ask Apple si basa su programmi di successo come Tech Talks e Meet with App Store Experts, che hanno offerto agli sviluppatori più di 200 presentazioni dal vivo e migliaia di ore di lavoro nell’ultimo anno.

Jordi Bruin, uno sviluppatore iOS di Amsterdam, ha lanciato più di 20 app sull’App Store e ha partecipato a più di 50 sessioni e laboratori per sviluppatori Apple, inclusi Tech Talks e durante l’annuale WWDC di Apple. Una delle sue applicazioni più recenti, posizione inHa lo scopo di aiutare gli utenti a migliorare la propria postura utilizzando i sensori di movimento di AirPods. Racconta come le sue conversazioni con gli esperti Apple lo hanno guidato nel processo di creazione e miglioramento dell’app.

“All’inizio dello sviluppo di Posture Pal, ho partecipato a un Tech Talk incentrato sui sensori di movimento negli AirPods. Ho parlato con un evangelista tecnologico che non solo mi ha aiutato a comprendere gli standard e le capacità della tecnologia, ma mi ha anche aiutato a fare brainstorming su funzionalità e utilizzo più avanzati casi che non ero l’ho già visto prima”, ha detto Bruin. “Un designer di Apple ha anche fatto un riepilogo completo dell’esperienza di Posture Pal a bordo, evidenziando le aree che potrebbero essere migliorate. Sulla base del feedback, ho rimosso le informazioni ridondanti e semplificato il design delle schermate iniziali dell’app. L’ascolto di un esperto mi ha aiutato in User Experience Design per elaborare linee guida di progettazione per i miei progetti in generale.”

Ondine Bullot è CEO di Better Kids e fondatrice dell’app educativa Sapienza: il mondo delle emozioni, che insegna ai bambini le abilità sociali ed emotive come la gestione delle emozioni e la risoluzione dei conflitti attraverso giochi e realtà aumentata (AR). Bullot e i membri del suo team provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a una serie di coinvolgimento multiplo, inclusi colloqui tecnici, informazioni sugli esperti dell’App Store e discussioni sulla lounge digitale del WWDC.

“Ricordo chiaramente di aver frequentato orari dispari. È stata una delle sessioni più creative in termini di immaginazione di nuove funzionalità e casi d’uso per la nostra app. Un’idea che è emersa, su cui stiamo lavorando in questo momento, è quella di integrare Siri nel nostro app in modo che i bambini possano dire “Ehi Siri, ho bisogno di aiutare con i miei sentimenti”, il che spingerebbe Wisdom, il personaggio principale della nostra app, a guidarli attraverso diverse calme”, ​​ha detto Bulut. “La nostra app offre un gran numero di contenuti: giochi interattivi, realtà aumentata, meditazioni guidate, attività di formazione, materiali stampati, consigli Genitori e risorse educative. Grazie al feedback degli esperti di Apple, abbiamo recentemente riprogettato la navigazione nella nostra app per creare percorsi separati per bambini, insegnanti e genitori che hanno aiutato a chiarire le risorse rilevanti per ognuno di loro. Abbiamo anche ridisegnato la nostra sezione di meditazione per renderla più visibile e facile da usare per i bambini”.

Ask Apple sarà una serie in corso, con il primo round di opportunità in arrivo dal 17 al 21 ottobre. I membri esistenti dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program possono registrarsi e trovare informazioni sul programma visitando il sito developer.apple.com/events/ask-apple.

Oltre alla serie Ask Apple, sono disponibili centinaia di ore di sessioni on-demand sul sito Web degli sviluppatori Apple e all’indirizzo App per sviluppatori Apple, consentendo agli sviluppatori di ascoltare direttamente da Apple la tecnologia più recente e le notizie importanti, il tutto in un unico posto, tutto l’anno, quando e dove è più conveniente. Gli sviluppatori hanno accesso a una potente libreria di contenuti pratici, pertinenti e tempestivi di esperti e ingegneri Apple, comprese notizie su qualsiasi cosa, dalle modifiche all’API e al framework, alle linee guida dell’interfaccia utente umana, agli annunci di software e agli articoli tecnici, oltre a video tecnici e di progettazione. Biblioteca. Apple offre inoltre a tutti i membri dell’Apple Developer Program l’opportunità di ricevere supporto individuale a livello di codice con ingegneri del supporto tecnico che possono aiutare a risolvere i problemi del codice dell’applicazione o fornire soluzioni per uno sviluppo rapido.

Apple fornisce una varietà di strumenti avanzati e un supporto completo agli sviluppatori per creare, testare, commercializzare e distribuire le proprie app su oltre 1,5 miliardi di dispositivi Apple. Una suite completa di strumenti e framework gratuiti, inclusi kit di sviluppo software (SDK) e servizi per sviluppatori con oltre 250.000 API, supporta gli sviluppatori nella creazione di app per iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Questi strumenti consentono agli sviluppatori di aggiungere facilmente e rapidamente nuove funzionalità alle proprie app, sfruttando potenti funzionalità come l’apprendimento automatico, la realtà aumentata e altro ancora. Programmi come Apple Developer Academies, Entrepreneur Camps, App Accelerators e WWDC Student Scholarships, nonché strumenti ad accesso aperto come Every Can Code e Swift Playgrounds, assicurano che la potenza della tecnologia di codifica sia accessibile e completa.

L’App Store, lanciato nel 2008, è il mercato di app più sicuro e vivace al mondo, che attualmente vanta 1,8 milioni di app e più di mezzo miliardo di persone le visita ogni settimana in 175 regioni. Aiutare creatori, sognatori e studenti di tutte le età e background a connettersi con gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per costruire un futuro più luminoso e un mondo migliore. Per ulteriori informazioni sullo sviluppo per l’App Store, visitare apple.com/app-store/developing-for-the-app-store.

