iOS 16 ha introdotto una nuova funzionalità di privacy che richiede alle app di ricevere l’autorizzazione dall’utente prima di accedere agli Appunti del proprio iPhone per incollare il testo da altre app, ma alcuni utenti hanno riscontrato un problema che faceva apparire la richiesta eccessiva.



secondo Il giornale di Wall StreetApple ha dichiarato che intende affrontare questo problema in un aggiornamento software che verrà rilasciato la prossima settimana. Questa notizia arriva dopo un dirigente Apple far sapere Voci sul Mac lettore La richiesta di autorizzazione per gli appunti che appare ogni volta che un utente tenta di incollare del testo da un’applicazione all’altra è “comportamento non previsto”.

Il rapporto afferma che l’aggiornamento del software risolverà anche un problema su alcuni modelli di iPhone 14 Pro Congelamento dopo il trasferimento dei dati da un altro iPhone.

Apple non ha fornito un numero di versione per il prossimo aggiornamento software, ma è probabile che sia iOS 16.0.2. Nella giornata di oggi, un portavoce di Apple ha confermato che l’aggiornamento avrà luogo Risolve un problema che causa lo sfarfallio e il tremolio della fotocamera posteriore Su alcuni modelli di iPhone 14 Pro in app di terze parti che supportano la fotocamera come Snapchat, TikTok e Instagram.

Un portavoce di Apple ha dichiarato: “Siamo consapevoli del problema e rilasceremo una risoluzione la prossima settimana”. Voci sul Mac all’inizio della giornata. Apple non ha fornito altri dettagli, ma la correzione sarà probabilmente inclusa nell’aggiornamento del software iOS 16.0.2.

In genere, ciò significa che un aggiornamento software conterrà almeno tre importanti correzioni di bug.

