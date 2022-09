Apple sponsorizza il Super Bowl nel primo tempo

L’idea che Apple sponsorizzasse lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl è emersa nel contesto delle conversazioni come un modo per approfondire i legami commerciali. La NFL aveva bisogno di un sostituto per Pepsi e si rese conto che Apple aveva utilizzato il suo budget di marketing per vincere i diritti per gli sport dal vivo. La società ha offerto alla Major League Baseball una commissione per i diritti di $ 55 milioni per le due partite di baseball settimanali di venerdì e altri $ 30 milioni in pubblicità, secondo due persone che hanno familiarità con l’accordo. Forbes ha riportato in precedenza Termini dell’accordo.