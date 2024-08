Apple sta sviluppando display alimentati da robot

mela I rapporti indicano che Google sta sviluppando un dispositivo che combina uno schermo simile a quello di un iPad e un braccio robotico, consentendogli di eseguire compiti come adattarsi al volto dell’utente durante una videochiamata.

Secondo Bloomberg, questo è uno dei numerosi progetti intrapresi dal colosso tecnologico con l’obiettivo di creare nuovi prodotti. È stato segnalato Mercoledì (14 agosto), citando fonti anonime.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di PYMNTS.

Il rapporto afferma che gli sforzi per sviluppare il dispositivo desktop, nome in codice J595, hanno subito un’accelerazione negli ultimi mesi dopo la sua approvazione nel 2022.

Apple prevede che il dispositivo sarà uno strumento per attività legate alla gestione della casa intelligente, alle videoconferenze e alla sicurezza domestica. Dovrebbe essere controllato dall’assistente digitale Siri e dall’intelligenza artificiale Apple Intelligence; Secondo il rapporto, l’obiettivo è di lanciarlo entro il 2026 o il 2027 ad un prezzo di circa 1.000 dollari.

Il rapporto afferma che diverse centinaia di persone stanno ora lavorando al progetto.

Anche se ci sono state reazioni contrastanti al progetto tra i dipartimenti di Apple, ha detto il CEO Tim Cook Secondo il rapporto, egli è visto come un sostenitore di questi sforzi.

Oltre a questo dispositivo, secondo il rapporto, Apple sta sviluppando anche robot mobili da utilizzare nelle case, AirPod che contengono fotocamere e un gigantesco iPad pieghevole. L’azienda sta inoltre valutando la possibilità di sviluppare occhiali intelligenti e occhiali per realtà aumentata.

Apple a febbraio ha annullato il suo progetto decennale e multimiliardario per costruire un’auto elettrica, spostando diversi membri dal team automobilistico al team di intelligenza artificiale dell’azienda.

I dirigenti senior hanno deciso di terminare il progetto tra le preoccupazioni sulla redditività e il grande investimento richiesto per il progetto.

L’azienda continua a investire massicciamente in ricerca e sviluppo in altri settori, compreso il piano di integrazione dell’intelligenza artificiale generativa in tutte le sue linee di prodotti.

Come riportato da PYMNTS, il lancio delle funzionalità AI da parte di Apple richiederà del tempo e non sarà incluso nel lancio iniziale del nuovo aggiornamento software per iPhone e iPad.

Cook ha dichiarato durante una conferenza stampa il 1° agosto che Apple sta lavorando per integrare ChatGPT nelle esperienze all’interno dei dispositivi iPhone, Mac e iPad e che l’intelligenza artificiale ha “capacità straordinarie”. Ha aggiunto che l’intelligenza di Apple fornirebbe un motivo “convincente” per aggiornare i dispositivi.

