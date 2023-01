Apple svela il MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max

17 gennaio 2023

comunicato stampa

Apple svela MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max, con prestazioni rivoluzionarie e la durata della batteria più lunga mai vista su un Mac

Il nuovo MacBook Pro offre prestazioni fino a 6 volte superiori rispetto al più veloce MacBook Pro basato su Intel e supporta fino a 96 GB di Unified Memory per flussi di lavoro professionali impegnativi

Cupertino, California Apple ha annunciato oggi la nuova versione MacBook Pro 14 e 16 pollici Dotato di M2 Pro e M2 Max, il silicio professionale di nuova generazione di Apple che offre prestazioni più efficienti dal punto di vista energetico e durata della batteria per gli utenti esperti. Con M2 Pro e M2 Max, il chip più potente ed efficiente al mondo per un laptop professionale, MacBook Pro gestisce attività impegnative, come effetti di rendering, che sono fino a 6 volte più veloci rispetto al più veloce MacBook Pro basato su Intel, e color grading, che è fino a 2 volte più veloce.1 Basandosi sull’efficienza energetica senza precedenti del silicio Apple, la durata della batteria di MacBook Pro è ora fino a 22 ore, la durata della batteria più lunga mai vista su un Mac.2 Per migliorare la connettività, il nuovo MacBook Pro supporta Wi-Fi 6E,3 Che è fino al doppio della velocità della generazione precedente, oltre all’HDMI avanzato che supporta per la prima volta i display 8K. Con un massimo di 96 GB di memoria in bundle nel modello M2 Max, i creatori possono lavorare su scene troppo grandi per essere eseguite su un PC portatile.4 A complemento delle caratteristiche impareggiabili del MacBook Pro c’è il popolare display Liquid Retina XDR, un’ampia gamma di connettività, fotocamera FaceTime HD 1080p, sistema audio a sei altoparlanti e microfoni di qualità professionale. In combinazione con macOS Ventura, l’esperienza utente di MacBook Pro non ha eguali. I clienti possono ordinare oggi il nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con disponibilità a partire da martedì 24 gennaio.

“Il MacBook Pro con silicio Apple è un punto di svolta, consentendo ai professionisti di spingere i limiti del loro flusso di lavoro in movimento e fare cose che non avrebbero mai pensato possibili su un laptop”, ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “Il MacBook Pro di oggi è migliore che mai. Con prestazioni più veloci, connettività migliorata e la durata della batteria più lunga mai vista su un Mac, oltre al miglior display mai visto su un laptop, nient’altro può eguagliarlo.”

Prestazioni di potenza impareggiabili con M2 Pro e M2 Max

Con M2 Pro e M2 Max, MacBook Pro è in grado di trasformare i flussi di lavoro professionali in un’ampia gamma di discipline, dall’arte alla scienza allo sviluppo di applicazioni. Gli utenti che desiderano eseguire l’aggiornamento dai modelli Mac basati su Intel vedranno miglioramenti più notevoli in termini di prestazioni, durata della batteria, connettività e produttività complessiva. MacBook Pro mantiene le prestazioni anche se gli utenti sono collegati o alimentati a batteria.

MacBook Pro con M2 Pro è dotato di una CPU a 10 o 12 core con un massimo di otto core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza per prestazioni fino al 20% in più rispetto all’M1 Pro. Con una larghezza di banda di memoria combinata di 200 GB/s, il doppio rispetto a M2, e fino a 32 GB di memoria unificata, gli utenti possono affrontare progetti di grandi dimensioni ed eseguire più applicazioni professionali a velocità vertiginosa. Una GPU di nuova generazione con un massimo di 19 core offre fino al 30% in più di prestazioni grafiche e il Neural Engine è fino al 40% più veloce, accelerando le attività di machine learning come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini. Il potente motore multimediale di M2 Pro estrae anche i codec video più diffusi, velocizzando notevolmente la riproduzione e la codifica dei video utilizzando pochissima energia.

Con M2 Pro su un MacBook Pro:

La visualizzazione di titoli e animazioni in Motion è fino all’80% più veloce 1 rispetto al più veloce MacBook Pro basato su Intel, fino al 20% più veloce 5 dalla generazione precedente.

rispetto al più veloce MacBook Pro basato su Intel, fino al 20% più veloce dalla generazione precedente. La compilazione in Xcode è fino a 2,5 volte più veloce 1 Più veloce del MacBook Pro basato su Intel, quasi il 25% più veloce 5 dalla generazione precedente.

Più veloce del MacBook Pro basato su Intel, quasi il 25% più veloce dalla generazione precedente. L’elaborazione delle immagini in Adobe Photoshop è fino all’80% più veloce1 Più veloce del MacBook Pro basato su Intel, fino al 40% più veloce5 dalla generazione precedente.

MacBook Pro con M2 Max spinge i flussi di lavoro al limite con una GPU molto più grande che offre fino a 38 core e offre fino al 30% di prestazioni grafiche in più rispetto all’M1 Max e include anche 400 GB/s di larghezza di banda unificata Per la memoria: il doppio come nell’M2 Pro. Con un massimo di 96 GB di memoria unificata, MacBook Pro spinge ancora una volta i limiti della memoria grafica dei laptop per consentire carichi di lavoro ad alta intensità grafica, come la creazione di scene con geometrie e texture 3D superiori o lo stitching di enormi immagini panoramiche. M2 Max ha una CPU a 12 core di nuova generazione con un massimo di otto core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza che offrono fino al 20% di prestazioni in più rispetto a M1 Max e un motore multimediale più potente di M2 Pro, con due volte l’accelerazione ProRes per accelerare la riproduzione e la transcodifica di massivi media.

Con l’M2 Max su un MacBook Pro:

Il rendering degli effetti in Cinema 4D è fino a 6 volte più veloce 1 Più veloce del MacBook Pro basato su Intel, fino al 30% più veloce 6 dalla generazione precedente.

Più veloce del MacBook Pro basato su Intel, fino al 30% più veloce dalla generazione precedente. Il color grading di DaVinci Resolve è fino a 2 volte più veloce1 Più veloce del MacBook Pro basato su Intel, fino al 30% più veloce6 dalla generazione precedente.

Connettività migliorata

MacBook Pro ora dispone di Wi-Fi 6E3 Per una connessione wireless più veloce, oltre a una porta HDMI più avanzata, per supportare display 8K fino a 60Hz e display 4K fino a 240Hz. Queste nuove funzionalità si basano sulle varie opzioni di connettività già presenti nel MacBook Pro, tra cui tre porte Thunderbolt 4 per la connessione ad alta velocità alle periferiche, uno slot per schede SDXC e la ricarica MagSafe 3.

Mac OS Ventura

Con macOS Ventura, il MacBook Pro offre ancora più prestazioni e produttività. Potenti aggiornamenti come Continuity Camera portano funzionalità di videoconferenza su qualsiasi Mac, tra cui Desk View, Center Stage, Studio Light e altro ancora. Handoff in FaceTime consente agli utenti di avviare una chiamata FaceTime sul proprio iPhone o iPad e trasferirla senza problemi sul proprio Mac o viceversa. Inoltre, strumenti come Stage Manager organizzano automaticamente le applicazioni e le finestre, in modo che gli utenti possano concentrarsi sull’attività da svolgere e vedere comunque tutto a colpo d’occhio.

Messaggi e Mail sono migliori che mai, mentre Safari, il browser più veloce al mondo su Mac, preannuncia un futuro senza password con passkey. Con iCloud Shared Photo Library, gli utenti possono ora creare una libreria di foto separata e condividerla tra un massimo di sei membri della famiglia, e la nuova app Freeform fornisce una tela flessibile che aiuta gli utenti a essere più produttivi ed espressivi, sia che stiano pianificando o facendo brainstorming se stessi o con gli amici, altri. Con la potenza e la popolarità del silicio Apple e i nuovi strumenti per sviluppatori in Metal 3, il gioco su Mac non è mai stato migliore.

MacBook Pro e l’ambiente

MacBook Pro è progettato per ridurre il proprio impatto sull’ambiente, includendo il 100% dei seguenti materiali riciclati: alluminio nell’involucro, terre rare in tutti i magneti, stagno nella saldatura della scheda logica principale e oro nel circuito stampato multistrato asse. Presenta inoltre il 35% o più di plastica riciclata in più componenti e soddisfa gli elevati standard di efficienza energetica di Apple. Il MacBook Pro è privo di molte sostanze nocive e il 97% della confezione è a base di fibre, avvicinando Apple al suo obiettivo di eliminare completamente la plastica dalla sua confezione entro il 2025.

Oggi, Apple è a emissioni zero per le operazioni aziendali globali ed entro il 2030 prevede di essere al 100% a emissioni zero lungo l’intera catena di fornitura della produzione e tutti i cicli di vita dei prodotti. Ciò significa che ogni dispositivo Apple venduto, dalla produzione dei componenti, all’assemblaggio, al trasporto, all’uso da parte dei clienti e alla spedizione fino al riciclaggio e al recupero dei materiali, avrà un impatto climatico pari a zero.

Prezzi e disponibilità

I nuovi modelli di MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max possono essere ordinati oggi, 17 gennaio, all’indirizzo apple.com/store E nell’app Apple Store in 27 paesi e regioni, inclusi gli Stati Uniti. Inizieranno a raggiungere i clienti e saranno presso gli Apple Store e i rivenditori autorizzati Apple a partire da martedì 24 gennaio.

Il MacBook Pro sarà disponibile con M2 Pro e M2 Max in AustraliaE CinaE Hong KongE Giappone, MacaoE Nuova ZelandaE Singapore Da venerdì 3 febbraio.

Il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con M2 Pro inizia da 1999 dollari (noi e $ 1.849 (Stati Uniti) per l’istruzione; E il MacBook Pro da 16 pollici inizia con M2 Pro a $ 2.499 (noi e $ 2299 (Stati Uniti) per l’istruzione. Ulteriori specifiche tecniche e opzioni di configurazione personalizzate e accessori sono disponibili all’indirizzo apple.com/mac.

(noi e (Stati Uniti) per l’istruzione; E il MacBook Pro da 16 pollici inizia con M2 Pro a (noi e (Stati Uniti) per l’istruzione. Ulteriori specifiche tecniche e opzioni di configurazione personalizzate e accessori sono disponibili all’indirizzo apple.com/mac. Ogni cliente che acquista un Mac da Apple può usufruire di una sessione online gratuita di persona con uno specialista Apple, configurare i propri prodotti in negozi selezionati, compresa l’assistenza con il trasferimento dei dati, e ricevere istruzioni su come far funzionare il proprio nuovo Mac nel modo desiderato farlo funzionare.

Con il programma Apple Trade In, i clienti possono permutare i computer esistenti e ottenere credito per l’acquisto di un nuovo Mac. I clienti possono visitare apple.com/shop/trade-in Per conoscere il valore dei loro dispositivi.

AppleCare+ per Mac offre supporto tecnologico da parte di esperti e copertura aggiuntiva per i tuoi dispositivi da parte di Apple, inclusi fino a due interventi di protezione da danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a pagamento.

Risultati rispetto ai sistemi MacBook Pro da 16″ con processore Intel Core i9 8‑core a 2,4GHz della generazione precedente con scheda grafica Radeon Pro 5600M con HBM2 da 8GB, 64GB di RAM e SSD da 8TB. Test condotti da Apple a novembre e dicembre 2022 utilizzando sistemi MacBook Pro di pre-produzione con Apple M2 Pro, CPU a 12 core, GPU a 19 core, 16 GB di RAM e unità a stato solido da 1 TB. Il test di riproduzione dei film dell’app Apple TV misura la durata della batteria riproducendo contenuti HD 1080p con la luminosità dello schermo impostata a otto clic dal basso. La durata della batteria varia in base all’utilizzo e alla configurazione. Vediamo apple.com/batteria per maggiori informazioni. Wi Fi 6E non è disponibile nella Cina continentale. Richiede macOS 13.2 o successivo in Giappone. Test condotti da Apple a novembre e dicembre 2022 utilizzando sistemi MacBook Pro di pre-produzione con Apple M2 Max, CPU a 12 core, GPU a 38 core, 96 GB di RAM e TB SSD da 8 pollici più sistema PC basato su Intel Core i9 NVIDIA Quadro RTX 6000 con GDDR6 da 24 GB e l’ultimo Windows 11 Pro disponibile al momento del test Sistema PC basato su Intel Core i9 con grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 16 Gigabyte GDDR6 e l’ultimo Windows 11 Home disponibile al momento del test. OTOY Octane X 2022.1 è stato testato su sistemi MacBook Pro da 16 pollici di pre-produzione e OTOY OctaneRender 2022.1 su Windows utilizzando una scena che richiedeva più di 40 GB di memoria grafica durante il rendering. I test delle prestazioni sono stati condotti su sistemi informatici specifici e riflettono le prestazioni approssimative del MacBook Pro. Risultati rispetto ai sistemi MacBook Pro da 16 pollici della generazione precedente dotati di Apple M1 Pro, CPU a 10 core, GPU a 16 core, 32 GB di RAM e SSD da 8 TB. Risultati rispetto ai sistemi MacBook Pro da 16 pollici della generazione precedente dotati di Apple M1 Max, CPU a 10 core, GPU a 32 core, 64 GB di RAM e SSD da 8 TB.

