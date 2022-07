Apple utilizza il nuovo chip A16 Bionic solo sui modelli iPhone 14 Pro; Dov’è la rabbia?

La maggior parte degli utenti di iPhone probabilmente non sa quale chipset della serie A alimenta i propri dispositivi e non gli importa. In quale altro modo puoi spiegare il relativo silenzio e la mancanza di rabbia per il presunto piano di Apple di riutilizzare il chipset A15 Bionic su unità iPhone 14 non Pro il prossimo anno. Questo è il chip da 5 nm che si trova attualmente all’interno di tutti i modelli di iPhone 13, sia Pro che non Pro.

Quando si tratta della strategia dei chip di Apple per i modelli non Pro di iPhone 14, dov’è l’oltraggio?



In altre parole, coloro che non pagheranno per i più costosi modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e preferirebbero acquistare i più economici iPhone 14 e iPhone 14 Plus (o Max, come si chiamano) utilizzeranno lo stesso chip utilizzato in tutti i modelli di iPhone 13 quest’anno. In altre parole, i consumatori acquisteranno un telefono alimentato dall’ultima generazione di chipset e potranno pagarlo di più.

I modelli di iPhone 14 Pro e non Pro saranno alimentati da diversi chipset

Paghereste il prezzo di un’auto nuova per un’auto mossa da un motore di ultima generazione? ovviamente no. E sebbene l’A15 Bionic sia un ottimo chip, ciò non significa che dovresti pagare un prezzo più alto per la potenza di elaborazione dell’anno scorso.

Quest’anno Apple sta davvero cercando di differenziare tra i modelli non Pro e Pro. Insieme alle solite cose come le migliori fotocamere della linea Pro (incluso un teleobiettivo) e un display ProMotion con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, quest’anno, mentre iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max appariranno “di lato”, io notch”, iPhone 14 e iPhone 14 Plus (o Max) avranno il controverso notch originale.

secondo Macworld L’A16 Bionic avrà il vantaggio di essere prodotto utilizzando il nodo di processo a 5 nm di terza generazione di TSMC chiamato N4P. Rispetto al processo originale a 5 nm, noto come N5, N4P comporterà un aumento dell’11% delle prestazioni e un miglioramento dell’efficienza energetica del 22% in A16 Bionic rispetto all’A14 Bionic prodotto utilizzando la variante N5 del nodo di processo a 5 nm di TSMC.

Apple in genere non passa tre anni consecutivi con lo stesso nodo di processo, anche se lo farà con i componenti a 5 nm di TSMC. A14 Bionic è prodotto da TSMC utilizzando un nodo a 5 nm di prima generazione mentre A15 Bionic è prodotto utilizzando un nodo a 5 nm di seconda generazione. L’A16 Bionic sarà prodotto utilizzando la terza generazione del nuovo nodo a 5 nm.

Mentre tutti i modelli di iPhone 14 possono avere 6 GB di RAM, solo i modelli Pro utilizzeranno la versione LPDDR5 più veloce.



Più basso è il numero del nodo di processo, più transistor possono essere inseriti all’interno di un chip. Questo è importante perché più transistor nel chip, più potente ed efficiente dal punto di vista energetico sarà il chip. L’uso di una RAM LPDDR5 più veloce rispetto alla memoria LPDDR4 che i modelli non Pro continueranno a utilizzare dovrebbe anche aumentare le prestazioni della linea iPhone 14 Pro. Tutti i telefoni avranno 6 GB di RAM.

E la serie iPhone 14 Pro (e forse i modelli non Pro) dovrebbe vedere un aggiornamento al modem Qualcomm Snapdragon X65. Supporta una velocità di picco teorica più elevata di 10 Gbps che senza dubbio non verrà testata su nessun modello di iPhone 14 Pro quest’anno o il prossimo. Non troverai una rete cellulare che scarichi i dati così velocemente, ma si dice che il nuovo chip del modem sia migliore nel proteggere i segnali e utilizzerà meno batteria.