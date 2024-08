Apple Watch, AirPods e altro ancora

Con l’evento Google Pixel 9 proprio dietro l’angolo, è tempo di guardare al prossimo grande evento del settore. L’evento iPhone 16 di Apple, probabilmente la data più importante nel calendario autunnale del mondo tecnologico, si svolgerà il 9 settembre alle 13:00 ET. Come sempre, le voci sulla line-up di iPhone 16 sono circolate nel periodo precedente all’evento.

Apple utilizza lo slogan “It’s Glowtime” in un invito inviato ai media. Come di consueto, l’evento si terrà presso lo Steve Jobs Theatre presso la sede dell’azienda, Apple Park, a Cupertino, in California.

Quest’anno sarà probabilmente più tranquillo in termini di modifiche hardware, con Apple che forse attribuirà maggiore peso al lato software e alle sue funzionalità di Apple Intelligence basate sull’intelligenza artificiale.

mela

Caratteristiche del nuovo iPhone 16

Apple aggiornerà sicuramente il chipset su cui gira l’iPhone, soprattutto perché vuole garantire che tutti i suoi attuali smartphone supportino l’intelligenza di Apple. Allo stato attuale, solo l’iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno abbastanza potenza per farlo. Inoltre, il nuovo chipset rappresenta un aggiornamento minimo.

Potrebbe essere Apple Le dimensioni dello schermo sono leggermente aumentate quest’anno. L’array di fotocamere potrebbe avere un nuovo aspetto nell’iPhone 16 base, con Apple che abbandona la scatola e passa a Orientamento verticaleApple probabilmente aggiornerà anche le fotocamere in diversi modelli.

Potrebbe esserci un cambiamento più significativo sul fronte della fotocamera come previsto da Apple Aggiungi pulsante di acquisizione Include controlli gestuali per lo zoom. L’idea è quella di rendere più semplice scattare foto e registrare video in modalità orizzontale. Non è chiaro se il pulsante sarà disponibile su tutta la gamma o solo sui modelli Pro. Tuttavia, si prevede che iPhone 16 e 16 Plus perderanno l’interruttore di disattivazione audio a favore del pulsante di azione che ha debuttato su 15 Pro e 15 Pro Max.

Apple Watch serie 10

Nel frattempo, Apple di solito lancia nuovi modelli di Apple Watch agli eventi iPhone. L’Apple Watch Series 10 (o Series previsto Si prevede che il dispositivo sarà dotato di un nuovo chip che lo renderà più potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Lo schermo potrebbe essere molto più grande, poiché i rapporti indicano che Apple sta pianificando di abbandonare la versione da 41 mm e introdurre una versione da 49 mm. Le voci indicano anche che Apple sta riprogettando il sistema del cinturino con nuovi connettori. Ciò potrebbe, sfortunatamente, impedirti di utilizzare la tua fascia attuale sulla Series

Tutto il resto

iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e gli altri importanti aggiornamenti del sistema operativo Apple verranno quasi sicuramente rilasciati subito dopo l’evento. Tuttavia, le tanto pubblicizzate funzionalità di Apple Intelligence non saranno disponibili immediatamente. Poiché è disponibile la versione beta di iOS 18.1, la maggior parte delle persone dovrà attendere fino al lancio pubblico di quella versione (e delle versioni equivalenti del sistema operativo su altri dispositivi compatibili) per provare Apple Intelligence. Si prevede che Apple rilascerà iOS 18.1 a ottobre.

Le voci suggeriscono anche che durante l’evento riceveremo alcuni AirPod aggiornati. Potremmo vedere le versioni entry-level e di fascia media degli AirPods 4 entro un paio di settimane, con solo quest’ultima versione che supporta la ricarica wireless della custodia.

Potrai guardare l’evento iPhone 16 in diretta su YouTube, sul sito Web di Apple e sull’app Apple TV. Come sempre, avremo una copertura completa di tutte le grandi storie proprio qui su Engadget.