Argentina 2, Canada 0 Punti salienti: giochi mentali nel primo tempo e grandi parate di Maxime Crepeau

Il percorso verso un campionato internazionale è raramente facile.

L’Argentina non ha bisogno di guardare lontano nella sua storia per ricordarlo. Due anni fa, sulla strada per vincere la Coppa del Mondo, l’Argentina perse nella partita di apertura del torneo contro l’Arabia Saudita. Quello che è successo giovedì sera ad Atlanta non è stato così allarmante come la perdita in Qatar. Ma l’Argentina ha dovuto incassare i colpi e lottare contro gli errori per assicurarsi una vittoria per 2-0 sul Canada al Mercedes-Benz Stadium.

Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni per tutta la partita. Angel Di Maria e Lionel Messi sbagliano due tiri in rete. Nel caso di Messi, due. Il Canada ha avuto diversi buoni sguardi in porta che non sono riusciti a tenere lontani. Alla fine, il gol di Julián Alvarez nel secondo tempo, dopo un passaggio filtrante di Messi per Alexis McAllister, ha dato una spinta iniziale. Lautaro Martinez risolve i conti all’89’ dopo un passaggio decisivo di Messi.

Entrambe le squadre trarranno qualcosa di positivo da questa partita, che si tratti del Canada che reagisce o dell’Argentina che riesce a ottenere un risultato nonostante la mancanza di forza letale nei grandi momenti. Nel complesso, è stata una partita divertente davanti a un pubblico chiassoso all’inizio della Copa America negli Stati Uniti. Se la speranza di questo torneo è quella di dare spettacolo non solo al mondo, ma anche al pubblico americano, la prima serata è stata un successo.

L’Argentina aveva bisogno di qualche gioco mentale nel secondo tempo per battere il Canada?

L’Argentina non è stata lenta nel primo tempo, ma a volte è stata cauta, cosa insolita per loro. Il blocco centrale canadese ha costretto l’Argentina a far oscillare la palla lateralmente. Gli spazi si aprono, ma quando passano a Di Maria a destra o a Marcos Acuña a sinistra, l’Argentina raramente ne approfitta.

Sembrava che il centrocampista Leandro Paredes e il difensore Cristian Romero sapessero che Di Maria non avrebbe avuto la meglio su Alphonso Davies. Acuña era la scelta migliore e Messi lo trovava spesso. Il rispetto dell’Argentina per la velocità di transizione del Canada ha portato a un gioco piuttosto conservatore da parte dei campioni del mondo. Le occasioni sprecate da Messi, Di Maria e McAllister sono rimaste nei primi 45 minuti anche nell’Atalanta.

L’Argentina ha rinviato il rientro in campo alla fine del primo tempo, mentre il Canada ha aspettato pazientemente in campo. Questa è diventata la norma per Messi e i suoi compagni di squadra. Cerchiamo di essere chiari. È un’abilità di gioco e probabilmente ha funzionato. Tre minuti dopo l’inizio del secondo tempo, Paredes manda un lancio lungo a Di Maria costringendo Davies alla ritirata. Poco dopo, l’Argentina ha segnato il primo gol con Alvarez, dopo aver spinto il Canada nella propria metà campo.

L’allenatore canadese Jesse Marsh ha parlato del ritardo dell’intervallo dopo la partita.

“Quando aspettavano, sapevo che stavano guardando il video e stavano analizzando come volevano giocare contro di noi. Ora spero ancora che gli arbitri riescano a gestirlo. Se arriviamo con cinque minuti di ritardo, riceveremo una multa. sarà un grosso problema. Vediamo”, ha detto Marsh. “Cosa succederà con l’Argentina? “Ma alla fine, mi sono assicurato che i giocatori sapessero che avrebbero escogitato un nuovo piano e hanno ruotato un po’ di più a tre. , ma ce ne stiamo ancora occupando.

“L’Argentina dovrebbe essere multata”, continuò Marsh con un ampio sorriso sul volto. SÌ? Multato. Scrivilo. Olè. “Nessuno.”



Il Canada è stata la squadra migliore nel primo tempo?

Non sarebbe giusto dire che il Canada lo fosse Meglio La squadra era nel primo tempo, ma data la disparità di aspettative e talento, la prestazione si è distinta di più. Sì, il Canada ha subito alcuni colpi e ha avuto bisogno di due grandi parate da parte di Maxime Crepeau, ma quando è arrivato in avanti lo ha fatto in modo efficace.

Al 30° e 32° minuto passano in vantaggio dalla sinistra con Davies. In uno, la palla ha trovato Tajon Buchanan sul secondo palo e un colpo disperato con l’alluce ha fatto poco per minacciare l’Argentina, ma Jonathan David è arrivato in ritardo e, se la palla fosse stata respinta, avrebbe avuto una buona occasione. Per testare il bersaglio. Due minuti dopo, i difensori argentini si lanciavano per bloccare i tiri all’interno dell’area di rigore.

Il momento migliore è arrivato al 43′, quando Buchanan ha scosso il suo difensore e ha mandato un cross in area di rigore. Steven Eustaquio si è rialzato con un colpo di testa, ma il suo tiro da distanza ravvicinata è stato bloccato da Depo Martinez. I tifosi hanno cantato il nome del portiere in segno di apprezzamento per la parata.

È stato impressionante per i Canadien competere avanti e indietro con l’Argentina, ma dato il calibro di David (101 gol nelle ultime sei stagioni in Belgio e Francia) e Cyle Larin (43 gol nelle ultime quattro stagioni in Turchia, Belgio e Spagna) ) devono trovare il modo di sfruttare le loro possibilità. E quando non esaurisci le tue occasioni contro squadre di qualità come l’Argentina, di solito ti si ritorce contro.

Maxime Crepeau era la scelta giusta per il portiere canadese?

Per anni con Milan Borjan, portiere del Canada e capitano di lunga data della nazionale canadese, Maxime Crepeau ha aspettato pazientemente la sua occasione. Ha aspettato – con angoscia – fino ai Mondiali del 2022, quando una gamba rotta nella finale della Coppa MLS lo ha costretto a negargli l’occasione della sua vita.

Ha anche aspettato la prima partita di Marsh con il Canada quando il nuovo allenatore ha deciso di far partire da titolare il Dane St. Clair contro l’Olanda.

Tuttavia, grazie alla sua impressionante parata contro l’Argentina, Crepeau è salito alla ribalta e ha dimostrato perché il gol del Canada ora è solo suo.

Il trentenne è stato commentato in sottofondo in tutto il campo canadese di Atlanta. Tuttavia, quando contava, mostrava il tipo di aggressività necessaria per avere successo nel sistema Marsh. Crepeau è stato il canadese che più ha colto l’occasione, andando a lato e stordendo gli attaccanti argentini con parate importanti.

Quanti canadesi, quanti portieri internazionali, possono affermare di aver fermato Messi da distanza ravvicinata come fece al 65° minuto? Quante persone possono dire di aver avuto il coraggio di uscire e tagliare Messi, costringendo un tiro a lato della porta al 79′? Quanti possono dire di aver fermato Di Maria con una netta doppietta per tenere in partita la propria squadra?

Tra il superare qualsiasi esitazione che potrebbe derivare dal ritorno da una gamba rotta o la frustrazione che potrebbe derivare dal non avere la sua possibilità, Crepeau merita il merito di aver dato una possibilità ai suoi compagni di squadra canadesi. Uno sforzo enorme da parte di un giocatore che venerdì mattina si sveglierà con migliaia di nuovi tifosi a casa.



Cosa ha detto Marsh?

Il Ct canadese sulla prestazione complessiva: penso che abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto quando siamo riusciti a mettere in atto il nostro piano tattico. “Abbiamo reso le cose molto difficili contro l’Argentina e avremmo potuto segnare qualche gol e avremmo potuto passare in vantaggio”.

Sul fatto di non finire la partita da parte sua: “Non sono troppo preoccupato di non finire la partita, so che col tempo quando avrai queste buone occasioni, segnerai abbastanza gol e abbiamo abbastanza qualità in campo. La cosa più importante è concentrarsi sui dettagli su come essere più precisi e puliti tatticamente e non regalare occasioni così facili. Sembrava che fosse una partita in cui dovevamo lavorare davvero e sfruttare le nostre occasioni, e talvolta abbiamo dato loro cose del genere sono stati molto semplici e molto facili. Siamo riusciti a migliorarlo un po’, penso che avremo un controllo migliore del gioco anche contro la migliore squadra del mondo.

Cosa ha detto Lionel Scaloni?

Sulla superficie provvisoria del Mercedes-Benz Stadium: “Sapevano da sette mesi che giocheremo qui e due giorni fa hanno cambiato la superficie. Per quanto riguarda la presentazione, mi dispiace non è una scusa, ma non è un campo adatto. Il campo è bellissimo e con la sua erba artificiale dovrebbe esserlo. “Sarebbe stupendo, ma con l’erba di oggi, sinceramente no, non è adatta a questo tipo di giocatori”.

Qual è il futuro di ciascuna squadra?

Cile-ArgentinaMartedì 25 giugno alle 21:00 ET (MetLife Stadium, Easter Rutherford, NJ)

Perù vs Canadamartedì 25 giugno alle 18:00 ET (Children’s Mercy Park, Kansas City, KS)

