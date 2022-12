Argentina vs Francia Finale della Coppa del Mondo: segui in diretta

A questo punto, l’impegno della Francia a dimostrare l’impareggiabile profondità delle sue risorse ha attinto da tempo al passato. Ora sta attraversando confini significativi.

Prima dell’inizio della Coppa del Mondo, il Ct della Francia Didier Deschamps aveva già perso cinque giocatori per infortunio, la maggior parte dei quali probabilmente titolari. Deschamps non ha battuto ciglio. Eccone altri cinque come loro.

In pochi giorni, un sesto giocatore, Lucas Hernandez, è caduto nel dimenticatoio. Deschamps – un uomo con un contegno serio e meditabondo temperato solo leggermente da una risata timida e timida – non ha nemmeno finto di essere agitato. Ben fatto. Se vuoi giocare in questo modo, diventerà il primo allenatore in mezzo secolo a mantenere la Coppa del Mondo maschile nonostante sia un giocatore. Non si preoccupò di convocare un sostituto.

Niente di tutto ciò ha fermato la tranquilla progressione della Francia verso la seconda finale consecutiva. Ma dire che quelle partenze non abbiano condizionato la squadra di Deschamps in Qatar non è del tutto vero. Mentre i francesi non hanno sudato nel loro cammino verso i quarti di finale, si sono preoccupati sia contro l’Inghilterra che contro il Marocco. Il campione in carica, infatti, è stato in contropiede, con lunghi allungamenti in entrambe le partite.

La Francia ha vinto la Coppa del Mondo 2018 senza brividi; La squadra ha sempre dato la sensazione di avere un’altra marcia. Sembra aver raggiunto il suo apice, rimuovendo diversi attori chiave.

Contro il Marocco, la Francia ha perso altri due giocatori: Adrien Rabiot e Dayot Upamecano hanno entrambi contratto il virus. In Francia è stato riferito che il virus è stato contratto dai giocatori dell’Inghilterra durante i quarti di finale, anche se le prove a sostegno di tale affermazione sono scarse. (Un virus respiratorio si diffonde durante tutte le partite a Doha; di solito, i medici dicono l’aria condizionata, non la diagnosi di almeno un’unità brasiliana, ma più di un milione di persone hanno visitato la città.)

Altri tre giocatori sono rimasti vittime del virus nei giorni successivi alla semifinale della Francia, da dove ha avuto origine: Raphael Varane, Ibrahim Konade e Kingsley Coman hanno tutti saltato l’allenamento venerdì, 48 ore prima della finale della Coppa del Mondo. Non è giornalismo calcistico profondo suggerire che non è davvero eccezionale.

“Ovviamente, sarebbe meglio se non accadesse”, ha detto sabato Deschamps, un commento straordinariamente amaro anche per i suoi standard. “Ci stiamo occupando il più possibile. Stiamo cercando di prendere quante più precauzioni possibili, adattare ciò che è necessario e andare avanti. La Francia ha fatto tutto il possibile per mitigare la diffusione, isolare alcuni giocatori e introdurre il distanziamento sociale per gli altri.

Supponendo che queste misure funzionino, Deschamps si trova in una posizione ancora più complicata. Tutti i giocatori malati sarebbero irremovibili di potersi alzare e giocare la domenica mattina. Riferiranno allo staff medico francese che i loro sintomi sono completamente scomparsi. Deschamps spera che abbiano ragione: non vorrebbe andare alle finali dei Mondiali senza i suoi tre difensori centrali di prima scelta.

Il problema è quanto può fidarsi della testimonianza dei suoi giocatori e del loro istinto. Gli esami fisici possono suggerire che tutto o parte di questo sia sufficiente per cominciare, ma la stanchezza si sviluppa più rapidamente del normale? Ancora alle prese con le conseguenze di un virus, possono esibirsi al meglio delle loro capacità nel più grande gioco della loro vita (collettiva)?

Se non possono, quali alternative ha? La Francia sta producendo giocatori su scala così industriale in questi giorni che se mandano due squadre alla Coppa del Mondo, ognuna di loro è in grado di vincere tutto. Ora non è il momento migliore per testare questa teoria.