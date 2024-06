Argomento “Dancing for the Devil” parla Miranda Derek

Miranda Derek ha affrontato le accuse mosse dalla sua famiglia in seguito all’uscita di Netflix Ballando per il diavolo: il culto di TikTok dei sette mesi

La star di TikTok ha condiviso il motivo per cui si è persa il funerale di suo nonno

Ha negato di aver subito abusi da parte dell’organizzazione 7M di Robert Sheen o della Chiesa Shekina

Miranda Derek racconta la sua versione della storia dopo la docuserie appena pubblicata su Netflix Ballando per il diavolo: il culto di TikTok dei sette mesi Ha lasciato intendere di essere coinvolta in una presunta setta.

Martedì 4 giugno, la star di TikTok ha smentito le affermazioni della sua famiglia e di altri che si erano espressi contro l’organizzazione 7M di Robert Sheen, oggetto della serie.

“Ehi ragazzi, spero che stiate passando una bella giornata! “Volevo solo entrare qui molto velocemente e, prima di tutto, ringraziare enormemente tutti coloro che mi hanno supportato così tanto durante questo periodo”, ha iniziato un video condiviso nelle sue storie di Instagram.

Miranda Derek parla.

Miranda Derek/Instagram



Derick non è entrata “molti dettagli per ragioni legali”, ma ha voluto condividere la sua posizione dopo la première della serie il 29 maggio.

Nei prossimi due post, Derek ha condiviso gli screenshot della sua lunga dichiarazione.

“Voglio iniziare dicendo che apprezzo la preoccupazione espressa per la mia salute, data la causa pendente, in cui sono querelante in una causa per diffamazione, non è appropriato per me commentare accuse specifiche, anche se lo dirò Non perdono gli abusi in alcun modo.

Miranda Derek parla.

Miranda Derek/Instagram



“Amo mia madre, mio ​​padre e Melanie e faranno per sempre parte della mia vita. La verità è che non andiamo d’accordo in questo momento. Penso che questo documentario sia una storia a senso unico”, ha detto, aggiungendo: “Ho donato la mia vita a Gesù Cristo nel 2020 e all’inizio ho chiesto alla mia famiglia un po’ di spazio per raccogliere i miei pensieri ed elaborare la nuova carriera che volevo. “Per prenderla con Dio”.

Nel documentario Netflix, Shinn viene presentato come il fondatore della Shekinah Church e della 7M Films, entrambi affiliati a Derek. Shinn Enterprises ha fornito acconciature, trucco, guardaroba, telecamere, set, attrezzature e ambientazioni per lo sfondo della villa per le star di TikTok.

Dopo che la sorella di Derek, Melanie Wilking, e i loro genitori hanno affermato che Derek apparteneva a un culto religioso nel 2022 Instagram in diretta Video e altre famiglie, ex ballerini della 7M Films ed ex membri della chiesa Shekina hanno sollevato accuse contro Sheen e la chiesa. Sheen, 7M Films e Shekina Church hanno negato le accuse.

Prima di unirsi a 7M e Shekinah, Derek e Wilking avevano accumulato un seguito online come The Wilking Sisters.

Miranda Derek (a destra) e Melanie Wilking nel 2019.

Greg DeGuire/FilmMagia



Nella sua dichiarazione di martedì, Derick ha affermato di aver aperto il proprio account sui social media solo perché Wilking “mi ha disconnesso dal nostro account e quando ho chiesto di tornare ha negato la mia richiesta”.

Derick ha anche parlato del funerale del nonno scomparso dopo che la sua famiglia ha affermato nel documentario che 7M era in qualche modo coinvolta nel non permetterle di partecipare.

L’influencer ha raccontato che a Natale 2020 la sua famiglia ha saputo che suo nonno non sarebbe vissuto a lungo, quindi lei e sua sorella sono andate a trovarlo.

“Prima di andare in ospedale [say our last goodbyes]Derek ha scritto: “Ho iniziato a pregare per papà in macchina, e Melanie si è sentita insultata, si è arrabbiata con me e mi ha detto di fermarmi e di non pregare mai accanto a lei”.

Ha detto che quando è arrivato il momento del suo funerale, ha scelto di non andare perché ero “molestata” e “mi sentivo minacciata” dalla sua famiglia.

“Sono solo una donna che cerca di vivere la mia vita. Non sono una vittima, non soffro, non subisco abusi. Non ho mai chiesto alla mia famiglia o a nessun altro di ‘aiutarmi’ in nessun modo.” Con tutto il rispetto, è quello che scelgo di fare,” ha detto Derek. Nella mia vita mi torna in mente.”