Artemis 1 partirà dalla rampa di lancio per cavalcare l’uragano Ian

L’uragano Ward costringe di nuovo la grande missione lunare della NASA a lasciare la rampa di lancio.

L’uragano Ian, che colpisce la Florida, ha causato l’atterraggio previsto giovedì (29 settembre) Nasa decidere di annullare Artemide 1 la missione sistema di lancio spaziale L’agenzia ha detto (SLS) megarocket per ripararsi dalla rampa di lancio Tramite un post sul blog (Si apre in una nuova scheda) lunedì (26 settembre).

Artemis 1 avrebbe dovuto decollare per la luna 2 ottobre, anche se già più volte posticipato; Era già Ian ritardo forzato Da un tentativo programmato martedì (27 settembre). Non è stata fissata una nuova data di lancio.

L’agenzia inizierà a spostare il missile SLS massiccio e senza pilota navicella spaziale Orione alle 23:00 EDT di lunedì (04:00 GMT martedì 27 settembre). La copertura in diretta del volo da 8 a 10 ore sarà disponibile qui su Space.com, tramite TV della NASA (Si apre in una nuova scheda) E il Oltre che sul sito Web, sull’app e sui social media della NASA.

Successivamente, Artemis 1 emergerà dalla tempesta al Vehicle Assembly Building della NASA. Il vento dovrebbe arrivare Almeno 76 mph (Si apre in una nuova scheda) (122 km/h), secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dopo la tempesta, la NASA ha affermato che uno scivolone almeno fino a metà ottobre è una possibilità.

“La decisione consente ai dipendenti di tempo per soddisfare le esigenze delle loro famiglie e proteggere il sistema integrato di razzi e veicoli spaziali”, ha scritto la NASA nel post sul blog. “Il tempo del primo movimento dipende anche dalle migliori condizioni attese per il ritiro per soddisfare i parametri meteorologici del movimento”.

Gli amministratori della NASA hanno preso la decisione utilizzando i dati della NOAA, negli Stati Uniti forza spaziale (che gestisce il raggio di lancio che circonda l’agenzia Centro Spaziale Kennedy), e il National Hurricane Center.

Questo sarà il terzo soggiorno di Artemis 1 nel VAB. La missione era lì per l’integrazione iniziale, quindi è stata spostata sulla piattaforma del 6 giugno per un test di rifornimento iniziale. dopo molti Problemi con il test Il 20 giugno il big stack Tornato indietro di nuovo il 2 luglio a VAB per un’ulteriore integrazione, quindi Torna alla rampa di lancio 16 e 17 agosto, poiché da allora sono trascorse diverse date di rilascio a causa di problemi meteorologici o tecnici. (anche agenzia completato con successo Un altro test del carburante la scorsa settimana.)

Gli amministratori della NASA hanno affermato che il sistema è stato valutato per due ulteriori ritorni a VAB, quindi dopo questa decisione sull’uragano, sembra che lo stack dovrà essere operativo dopo il suo ritorno sulla rampa di lancio. La missione Artemis 1 richiede a Orion di orbitare attorno alla luna e tornare in una missione di circa 40 giorni, come un viaggio in barca a vela davanti all’equipaggio Artemide 2 Non prima del 2024.

