Ascolta il meteo su Marte, registrato dal rover Perseverance

Un imponente turbine di polvere è passato sopra il rover Perseverance mentre esplorava il sito di un antico lago su Marte e il rover ha registrato i primi suoni di questo diavolo di polvere marziano usando il suo microfono.

I diavoli di polvere, o vortici di polvere, sono comuni su Marte e fanno parte dei modelli meteorologici sul Pianeta Rosso.

Altre missioni hanno raccolto immagini, dati meteorologici e misurazioni della polvere di questi eventi e la sonda InSight della NASA ha registrato segnali sismici e magnetici creati dai diavoli della polvere. Ma il suono è stato l’ingrediente mancante, fino ad ora.

Quando il rover Perseverance è atterrato su Marte nel febbraio 2021, è diventata la prima missione a trasportare microfoni in un viaggio verso il Pianeta Rosso.

Il microfono SuperCam dell’esploratore robotico è stato acceso e registrato il 27 settembre 2021, quando un diavolo di polvere è passato direttamente sopra il rover, secondo un nuovo studio pubblicato martedì sulla rivista Nature. Comunicazioni sulla natura.

Durante la clip di 11 secondi catturata dal microfono, ci sono due periodi di venti a bassa frequenza mentre le pareti anteriore e posteriore del diavolo di polvere passano sopra il rover, ha detto l’autrice principale dello studio, la dott.ssa Naomi Murdoch, ricercatrice presso l’Università di Tolosa. Istituto di aeronautica e spazio.

Murdoch ha detto che tra le pareti del vortice c’era una pausa quando il rover era nell’occhio del vortice.

Durante l’evento si possono sentire crepitii e sibili, che sono stati identificati come granelli di polvere che colpiscono il rover.

Murdoch ha affermato che i ricercatori sono stati in grado di contare le particelle nel diavolo di polvere quando ha colpito il rover, portando a un tipo di misurazione completamente nuovo sul Pianeta Rosso. È la prima volta che uno strumento riesce a quantificare la quantità di polvere che si alza sulla superficie di Marte.

Le Microphone de la SuperCam du rover Perseverance durante il Tourbillon de Bussière Martine!



Anche le immagini e altri dati inviati dal rover hanno confermato l’accaduto. Quando i ricercatori hanno messo insieme tutti gli oggetti che il rover aveva raccolto, hanno determinato che il diavolo di polvere raggiungeva più di 387 piedi (118 metri) di lunghezza e 82 piedi di lunghezza (25 metri di larghezza), circa 10 volte più grande del rover stesso. Murdoch ha detto che mentre questo sembra un enorme turbine, ha all’incirca le dimensioni medie di un diavolo di polvere marziano.

I ricercatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che la polvere si accumulava all’interno del dust devil, piuttosto che essere semplicemente trasportata all’interno delle pareti esterne – questo è possibile perché il dust devil potrebbe essersi ancora formato mentre si muoveva sulla perseveranza.

I diavoli della polvere fungono da indicatori di turbolenza nell’atmosfera marziana e svolgono un ruolo importante nel ciclo della polvere marziana.

Imparare di più su come la polvere si alza e si muove sul Pianeta Rosso, una caratteristica chiave del suo clima e del suo tempo poiché la polvere è la caratteristica principale, potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio la formazione e l’evoluzione delle tempeste di sabbia.

Qual è la tempesta di polvere che circonda il pianeta? Hai completato la missione del rover di 15 anni nel 2018.

“Le tempeste di polvere globali sono importanti per comprendere il clima marziano”, ha detto Murdoch. Pertanto, le misurazioni acustiche degli effetti della polvere e del sollevamento della polvere miglioreranno la nostra comprensione dei diavoli di polvere e contribuiranno anche a migliorare i modelli climatici marziani. Comprendere il sollevamento della polvere è fondamentale anche per le missioni spaziali a causa dei danni che possono essere causati alla strumentazione”.

Murdoch ha affermato che i sensori del vento di Perseverance erano già stati danneggiati dalle particelle di polvere in aumento probabilmente trasportate dal vento o da un diavolo di polvere.

I diavoli della polvere sono noti per essere sia benefici che dannosi su Marte.

Il La missione InSight dovrebbe concludersi questo mese Dopo aver passato quattro anni a studiare terremoti e altri fenomeni sul Pianeta Rosso. Strati di polvere si erano accumulati sui suoi pannelli solari e impedivano alla navicella di raccogliere energia sufficiente per continuare ad alimentare i suoi strumenti.

I diavoli della polvere si verificano frequentemente al cratere Jezero, dove è atterrato Perseverance, ma sembrano essere assenti a casa di InSight sulla pianura piatta di Elysium Planitia – e i ricercatori non sono sicuri del perché.

Nel caso di InSight, la polvere dell’atmosfera si è depositata sui pannelli solari, ma poiché non ci sono trombe d’aria in grado di sollevare polvere nella regione di InSight, le trombe d’aria non sono in grado di “pulire” i pannelli solari.

Altre missioni su Marte hanno, infatti, beneficiato di regolari pulizie da parte dei diavoli della polvere, che hanno agito come aspirapolvere per la polvere raccolta sul rover Spirit and Opportunity a energia solare e hanno fornito loro una durata di vita più lunga del previsto.

Istituto superiore di aeronautica e spazio dell’Università di Tolosa, meglio noto come ISAE-SUPAERO, il microfono che siede sulla perseveranza. Ogni mese, Murdoch e il suo team si riuniscono Otto registrazioni di 167 secondi ciascuna.

“Stimiamo che l’osservazione di un singolo microfono nel bel mezzo della giornata (l’ora del giorno in cui il dust devil è più attivo) abbia solo una possibilità su 200 di registrare un dust devil come quello che abbiamo incontrato”, ha detto Murdoch. “Siamo stati sicuramente fortunati, ma abbiamo anche mirato attentamente al feedback dello strumento per aumentare le possibilità di successo.”

Altre registrazioni microfoniche possono raccogliere ulteriori diavoli di polvere e il team di Murdoch sta utilizzando le registrazioni audio per misurare la turbolenza atmosferica per determinarne l’estensione su Marte.

Il microfono SuperCam è stato originariamente incluso per l’ascolto come strumenti sulle rocce del rover per caratterizzarle, ma i suoi dati acustici fanno luce anche sulle possibilità della scienza atmosferica sul Pianeta Rosso, ha detto Murdoch.

“Tutte queste misurazioni e analisi evidenziano quanto siano preziosi i dati acustici nell’esplorazione planetaria. Pertanto, in parallelo con ISAE-SUPAERO, stiamo sviluppando la prossima generazione di sensori acustici che saranno trasmessi ad altri corpi planetari nell’atmosfera in futuro.