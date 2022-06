Aspettando l’iPhone 14 Pro? Anche noi! Queste perdite rendono l’attesa molto più difficile, dai un’occhiata

La serie Apple iPhone 14 dovrebbe essere lanciata il 13 settembre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’iPhone 14 Pro.

Quale mela Il modello della serie iPhone 14 ti emoziona di più? iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max? È noto che il lancio della serie Apple iPhone 14 è previsto per metà settembre. Sebbene nulla sia stato annunciato ufficialmente da Apple, diverse perdite e rapporti indicano che i modelli di iPhone 14 Pro saranno più ricchi di funzionalità. Dal design, chipset e fotocamere alla batteria, tutto è aggiornato. Se hai un iPhone 14 Pro, ecco tutto ciò che sappiamo finora al riguardo attraverso fughe di notizie, voci e aggiornamenti.

iPhone 14 Pro: data di lancio e prezzo previsti

Secondo alcune indiscrezioni, il 13 settembre è la data di lancio prevista della serie iPhone 14. Al raggiungimento del prezzo che sarà in bundle con gli iPhone, si prevede un aumento del prezzo di 4, 3. Il prezzo di iPhone 14 Pro è dovrebbe iniziare a 1099 dollari, che è di $ 100 in più rispetto a $ 999 iPhone 13 in prima linea. L’iPhone 14 Pro Max può avere un prezzo di $ 1.199. I dettagli sui prezzi sono stati consigliati dalla guida, LeaksApplePro.

iPhone 14 Pro: design

Secondo le informazioni fornite dalla guida Jon Prosser, l’iPhone 14 Pro dovrebbe avere tre fotocamere sul retro. Tuttavia, si dice anche che il telefono sia simile all’iPhone 13 Pro. È probabile che l’iPhone 14 Pro ottenga un set più ampio di fotocamere rialzate e sarà anche 0,2 mm più spesso delle sue controparti iPhone 13. Il modello in arrivo potrebbe anche avere un modulo fotocamera più grande per ospitare una fotocamera da 48 MP. Un altro importante cambiamento che potrai notare in iPhone 14 Pro rispetto alla controparte iPhone 13 è la rimozione del notch dello schermo. Apple dovrebbe offrire un ritaglio a forma di pillola per Face ID con un foro. Leggi anche: I modelli MacBook Air M2 e M1 ottengono grandi riduzioni di prezzo sul sito Web di Apple, oltre agli AirPod gratuiti

iPhone 14 Pro: schermo

L’iPhone 14 Pro dovrebbe avere un display sempre attivo. Il telefono sarà in grado di visualizzare notifiche e contenuti, come l’ora e la data, sullo schermo senza dover riattivare il telefono. iOS 16 introduce la possibilità di aggiungere widget alla schermata di blocco dell’iPhone, tra le altre funzionalità. Nel frattempo, i modelli standard di iPhone 14 tendono ad avere uno schermo a 90Hz. Secondo le indiscrezioni, l’iPhone 14 Pro avrà uno schermo da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max verrà fornito con uno schermo da 6,7 ​​pollici del suo predecessore. Secondo una voce di Ross Young, l’iPhone 14 Pro potrebbe aumentare di dimensioni da 6,06 pollici a 6,12 pollici e l’iPhone 14 Pro Max da 6,68 a 6,69 pollici.

iPhone 14 Pro: Fotocamere

Non sono previsti molti cambiamenti nel numero di fotocamere nell’iPhone 14 Pro, poiché i telefoni Pro tendono a rimanere su un set standard di ammiraglie ultrawide e teleobiettive. L’iPhone 14 Pro tende ad avere una fotocamera principale da 48 MP, che potrebbe finalmente cambiare le fotocamere da 12 MP che Apple ha utilizzato per anni. Ma un normale fan di Apple mi ha detto che i modelli standard di iPhone 14 rimarranno con fotocamere da 12 MP, con i modelli Pro che dovrebbero ottenere solo una fotocamera principale da 48 MP. Leggi anche: A rischio 5 milioni di account su Facebook! Questa truffa di phishing ti ruberà i soldi: come funziona

iPhone 14 Pro: chip e durata della batteria

Ci si aspetta di vedere il chip A16 Bionic nella serie iPhone 14 Pro, con prestazioni migliorate su tutta la linea dai presunti benchmark. L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che solo iPhone 14 Pro e 14 Pro Max riceveranno l’A16 Bionic, sostenendo che l’iPhone 14 si attaccherà al chip A15.

iPhone 14 Pro: USB-C

Apple dovrebbe portare il percorso della porta USB-C con iPhone 14 Pro. Tuttavia, voci recenti affermano che Apple rimarrà con Lightning su USB-C ma passerà a porte Lightning aggiornate con un trasferimento dati USB 3.0 più veloce. Arriva mentre l’Unione Europea è vicina a rendere USB-C il caricabatterie standard per dispositivi portatili come i telefoni, secondo un rapporto di Tomsguide. Ming-Chi Kuo si aspetta che Apple converta l’iPhone in USB-C, ma non prima della fine del 2023.

Nel frattempo, un altro suggerimento @VNchocoTaco ci ha informato sulla capacità della batteria che offriranno i modelli di iPhone 14. Secondo la perdita, l’iPhone 14 Pro dovrebbe avere una batteria da 3200 mAh, l’iPhone 14 3279 mAh, l’iPhone 14 Pro Max 4323 mAh e l’iPhone 14 Max dovrebbe avere una batteria da 3200 mAh. Sulla batteria più grande 4325 mAh!