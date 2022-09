Aspettatevi aumenti di prezzo sui modelli dell’anno scorso

Un cliente possiede il nuovo Apple iPhone 13 pro verde poco dopo che è stato messo in vendita all’interno dell’Apple Store sulla 5th Avenue a New York, il 18 marzo 2022.

mela Annuncerà i suoi ultimi prodotti hardware, Compresi i nuovi modelli di iPhone 14all’evento di lancio di mercoledì, e gli analisti affermano che i clienti dovrebbero aspettarsi di pagare di più per i modelli di fascia alta entro la fine di quest’anno.

L’analista di Bernstein Tony Sakunagi ha dichiarato martedì in una nota che Apple probabilmente aumenterà i prezzi dei modelli di iPhone 14 Pro di $ 100 rispetto all’iPhone 13 Pro dell’anno scorso. Questo sentimento trova eco nelle memorie di JPMorgan e Credit Suisse.

L’iPhone 13 Pro di Apple parte da $ 999, mentre l’iPhone 13 Pro Max, che ha uno schermo più grande, parte da $ 1.099.

Sakunagi ha affermato che Apple probabilmente ritirerà l’iPhone 13 mini da $ 699 e lo sostituirà con il più costoso e più grande iPhone 14 Max, che secondo lui costerà circa $ 899. L’iPhone 14 Max può aiutare Apple ad aumentare il prezzo medio di vendita dei suoi iPhone offrendo uno schermo molto più grande riservato ai modelli iPhone Pro Max più costosi. Apple dovrebbe anche vendere un iPhone 14 standard con le stesse dimensioni dello schermo dell’iPhone 13.

Gli analisti di Credit Suisse hanno affermato che controlleranno se l’aumento dei tassi influirà sulla domanda nei paesi in cui il dollaro USA si sta rafforzando.

“Anche se pensiamo che ci sarà una certa pressione, riteniamo che la proliferazione dei piani rateali ridurrà significativamente l’impatto poiché i clienti dovranno solo pagare l’equivalente di pochi dollari extra al mese per dispositivo”, hanno affermato gli analisti di Credit Suisse.

Gli analisti di JPMorgan prevedono un aumento dei prezzi per i modelli iPhone 14 Pro a causa dell’inflazione e delle pressioni sulla catena di approvvigionamento, ma non si aspettano che Apple aumenti i prezzi per il normale iPhone 14. Gli analisti hanno affermato che l’aumento dei prezzi sarà più significativo per i dispositivi indossabili dispositivi come l’Apple Watch.

“Il prezzo è un punto di osservazione chiave in una macro difficile che include pressioni inflazionistiche e calo della spesa dei consumatori, ma riteniamo che sia più importante per i dispositivi indossabili che sono acquisti più discrezionali di iPhone da parte dei consumatori”, hanno scritto in una nota martedì. .