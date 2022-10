Aspettiamo come verrà cancellato il nuovo Capopalestra di VTuber in Pokémon

immagine dello schermo : The Pokémon Company / Kotaku

pokemon scarlatto E il Viola inserito Nuovo leader in palestra oggi. Si chiama Iono ed è il capitano della Livincia specializzato in elettricità. Ma ciò che è ancora più importante della sua identità, secondo una traduzione del suo dialogo in un trailer pubblicato questa mattina, è che è un'”influencer livestream e influencer che porta” i sogni alle masse! “

Favoloso! Anche se ce ne sono molti Pokemon Ci sono allenatori di diversi gradi di celebrità – Elisa è un modellofunziona opale saggio maestroBrooke potrebbe essere un anatomia dell’istinto Ospite d’Onore se ha bisogno di un diario – non c’è stato, per quanto ne so, un allenatore che ha superato la loro attività relativa ai Pokemon. iono con La giacca di Ariana Grande per lei E i denti, straordinariamente simili a un procione, aprono nuovi orizzonti.

È anche… come lei Pokemon Il trailer è stato rivelato per la prima volta: disposto a usare tattiche spiacevoli per stuzzicare il pubblico, come titoli di clickbait e richieste di “distruggere il pulsante di iscrizione”. Nel trailer, non rivela mai il suo partner Pokémon, nonostante abbia costretto il suo pubblico a spendere tre minuti e trenta secondi per indovinare cos’è un Pokémon. Avrei potuto fare qualcosa di utile in quei trentatré minuti e secondi, come un hot dog nel microonde.

Ma gli influencer di Paldea non sembrano essere più in sintonia con i loro fan del tuo solito Logan Paolo. Dobbiamo prepararci al peggio. Per gentilezza, ho previsto diversi modi in cui Iono avrebbe potuto essere cancellato subito dopo averlo fatto carminio E il Viola per la prima volta. I suoi nuovi lealisti devono essere all’altezza delle loro aspettative e un agente di pubbliche relazioni deve conoscere i pericoli di essere una ragazza online.