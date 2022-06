Asta di Warren Buffett: qualcuno ha pagato $ 19 milioni per un pranzo a base di bistecca

Una modella anonima ha pagato la cifra record di 19 milioni di dollari per uno speciale pranzo a base di bistecca Il leggendario investitore Warren Buffet. La vendita faceva parte della 21a asta annuale Lunch with a Buffet, prodotta in collaborazione con eBay e la Glide Foundation, un’organizzazione no-profit con sede a San Francisco che lavora per combattere la povertà, la fame e i senzatetto.