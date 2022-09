Home » science Astronauta della NASA, cosmonauti russi si lanciano nello spazio science Astronauta della NASA, cosmonauti russi si lanciano nello spazio 0 Views Save Saved Removed 0

Su quello che dovrebbe essere un soggiorno di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è avvenuto alle 9:54 ET. La navicella spaziale è decollata dal famoso Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, trasportando un astronauta della NASA. Franco Rubio E due cosmonauti russi – Dmitry Petlin e Sergey Prokopyev –Su quello che dovrebbe essere un soggiorno di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è avvenuto alle 9:54 ET.

Questo sarà il primo viaggio nello spazio per Rubio, che servirà come ingegnere aeronautico in questa missione. Un medico di famiglia qualificato, che ha anche esperienza come chirurgo di volo, il che significa che ha i pezzi per prendersi cura di eventuali problemi medici che potrebbero sorgere durante il volo.

Rubio, originario della Florida, è entrato a far parte della NASA nel 2017. Prima di essere accettato nell’Astronaut Corps, si è laureato presso l’Accademia militare degli Stati Uniti e ha conseguito la laurea in medicina presso l’Uniformed Services University of the Health Sciences. Ha più di 600 ore di esperienza di combattimento in paesi come la Bosnia, l’Afghanistan e l’Iraq. Rubio è considerato il suo luogo di nascita di Miami, secondo la NASA, anche se è nato in California e sua madre vive in El Salvador.

Quando Rubio e le sue controparti russe arriveranno alla stazione spaziale, si uniranno agli astronauti degli Stati Uniti, della Russia e dell’Europa. La stazione spaziale, che ha costantemente avuto persone a bordo dal 2000, mantiene una base rotante per l’equipaggio per garantire che il laboratorio orbitante sia costantemente dotato di abbastanza astronauti per mantenere l’hardware della stazione spaziale e mantenere una lunga storia dello spazio. esperienze lavorative.

Kristen Fisher della CNN ha contribuito a questa storia.