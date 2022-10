Astros supera gli Yankees in ALCS Game 4, una spazzata completa per raggiungere il 4° Campionato del Mondo in 6 stagioni

Il New York Yankees Li ho fatti lavorare per questo, ma Houston Astros è ancora prevalente. Il colosso senior dell’ALCS ha vinto una partita ALCS in casa e in trasferta 4, 6-5, per completare una spazzata e Avanza ai Mondiali contro Filadelfia Phyllis.

Gli Astros hanno superato uno svantaggio iniziale per 3-0 sul giocatore corto esordiente Jeremy PeñaGli ultimi tornei, quindi, hanno ribaltato una lacuna di un round nella funzione di terminazione della serie Alex BergmanL’unico semaforo verde nella settima partita. Bullpen ha sparato quattro inning senza gol contro il sollievo di Lance McCullers Jr..

Il gioco 4 è un serio miglioramento dell’attacco degli Yankees. Antonio Rizzo guidato in due, e Harrison Bader Passa il mouse per la quinta volta in questa postseason. Ma non è stato abbastanza.

Il lanciatore d’inizio Nestor Curtis Jr. se ne andò dopo più di 2 punti – poco dopo aver consentito a Pena di pareggiare la partita con Homer di tre punti – con un infortunio alla coscia che ha eroso la velocità del pallone veloce. Il manager Aaron Boone in seguito ha detto a TBS che Curtis aveva affrontato l’infortunio dall’inizio dei playoff.

Il raduno decisivo degli Astros è iniziato nel settimo inning con le palle. Jose Altuve ha battuto un battitore per la prima volta in una partita inimmaginabilmente ravvicinata. poi Jaleber Torres E il Isaia Keener Valiva Ha gestito male un potenziale double play ball. Giordano Alvarez Bregman ha seguito con i singoli per pareggiare e prendere il comando.

Dopo aver raggiunto l’ALCS per la sesta volta consecutiva, gli Astros sono usciti vittoriosi per la quarta volta e sono passati al Campionato del Mondo, senza perdere il record nelle qualificazioni del 2022. Il manager Dusty Baker, 73 anni, farà la sua terza trasferta in autunno Classico alla ricerca dell’unica cosa che gli è sfuggita da allenatore: l’anello.

L’unico torneo degli Astros è arrivato nel 2017, un titolo poi contaminato nell’immaginazione del pubblico con lo scandalo del furto di segnali. Diverse stelle di questa squadra – Giorgio SpringerE il Carlos Correa Tra loro – se ne sono andati. Ma l’organizzazione continua a pompare nuovi giocatori produttivi come Peña e Alvarez e il racket dell’impatto a sorpresa ALCS Chas McCormick.

La storia continua

Passeranno ad affrontare Phillies, che vanta una terrificante gamma di armi. Justin VerlanderE il Framber Valdez E il Christian Jaffer Ciascuno consentiva una o meno corse inizialmente contro gli Yankees, mentre gli Astros’ Bulls nel loro insieme consentivano una corsa nell’intera serie. Sembra che affronteranno una rumorosa banda di nerd dei Phillies guidati da Bryce Harper. Questa serie dovrebbe iniziare venerdì sera.

Nel Bronx, gli Yankees sono fuori ai playoff, ma le luci non si abbassano con l’arrivo dell’inverno. Aaron giudice Il sensazionale 62 uomini di Homer ha raggiunto la finale in Gara 4 e ora si dirigerà alla Free Agency. Ha pubblicato sempre un grande decennio Dopo aver rifiutato l’offerta di proroga degli Yankees in primavera.

Hai bisogno di seguire i principali eventi di ottobre? Ti ho coperto.