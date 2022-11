Atleti, società di capitali di rischio e altri sono tra le vittime del tracollo di FTX

FTX, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è rapidamente crollato.

FTX, Alameda Research Trading Company, West Realm SeriesE il e 130 aziende affiliate Archiviato per la protezione fallimentare Alla fine della scorsa settimana, pochi giorni dopo che un altro scambio di criptovaluta si è ritirato da un accordo per acquisirlo e ha citato segnali di allarme sollevati durante la due diligence. Secondo quanto riferito, la società in difficoltà sta affrontando possibili indagini governative.

Larry Summers: FTX potrebbe essere uno straordinario

Il suo fondatore, Sam Bankman Fried, venerdì si è dimesso da CEO, cedendo le redini all’ex liquidatore della Enron John J. Ray III. Bankman-Fried e la società sono stati accusati di incanalare segretamente i fondi dei clienti FTX alla sua società di trading, secondo Reuters.

Eccotene alcune eCittà e individui potenzialmente interessati dal crollo dell’FTX.

Capitale della sequoia

Sequoia Capital ha un’esposizione “limitata” a FTXin cui un fondo ha investito 150 milioni di dollari in FTX.com e FTX US e l’altro ha investito 63,5 milioni di dollari, per me Una nota che la società di venture capital ha inviato ai soci accomandanti e condivisa su Twitter il 9 novembre.

“FTX non è tra i primi 10 del fondo e la base di costo di $ 150 milioni rappresenta meno del 3% del capitale impegnato del fondo”, ha affermato Sequoia del suo investimento in Global Growth Fund III. “La perdita di $ 150 milioni è stata compensata da circa $ 7,5 miliardi di guadagni realizzati e non realizzati nello stesso fondo, quindi il fondo rimane in buona forma”.

L’altra posizione FTX è equivalente a “meno dell’1% del portafoglio del fondo SCGE al 30/09/2022 (al valore equo)”, secondo Sequoia Capital.

La società di venture capital ha affermato di aver deciso di “ridurre il nostro investimento a $ 0”.

Banca morbida

Banca morbida In passato ha partecipato a round di raccolta fondi FTX, incluso il contributo a una serie C che ha fruttato $ 400 milioni per lo scambio di criptovalute, per me Comunicato stampa diffuso a fine gennaio.

sorveglianza del mercato Venerdì ho riferito che il CEO di SoftBank Yoshimitsu Goto ha dichiarato che un piccolo investimento, meno di $ 100 milioni, la società ha assegnato FTX. fonti anonime hanno detto Reuters E il bloomberg Che SoftBank abbia in programma di cancellarlo è probabilmente una perdita completa.

Tom Brady e Gisele Bundchen

Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady E la sua ex moglie, Gisele Bundchen, ha raggiunto un accordo con FTX nel giugno 2021 in cui lui è diventato ambasciatore e lei è diventata consulente per le iniziative ambientali e sociali, ha annunciato FTX. In un comunicato stampa in tempo.

IL FALLIMENTO DI FTX COINVOLGE I SUOI ​​INVESTITORI SPORTIVI E CELEBARI

Ognuno di loro ha ricevuto una partecipazione in FTX come parte della partnership, oltre alla criptovaluta, secondo il comunicato.

Poiché il mercato azionario ha dichiarato bancarotta, le azioni della società hanno perso valore.

Stefano Curry

Stephen Curry, playmaker per Guerrieri dello stato d’oro, ha firmato una “partnership a lungo termine” con FTX nel settembre dello scorso anno. È diventato un ambasciatore globale per FTX, un ruolo volto a “espandere la portata del marchio FTX e promuovere la fattibilità della criptovaluta a un nuovo pubblico”. per me Una dichiarazione che annuncia la transazione.

Per l’accordo del suo ambasciatore, ha detto FTX all’epoca, Curry ha preso una partecipazione nella società. Secondo quanto riferito, la sua fondazione ha anche accettato di prendere parte ad alcuni sforzi di beneficenza.

Cliente

Il numero di clienti FTX interessati rimane poco chiaro in questo momento.

Gli atti processuali recentemente presentati ad A Tribunale fallimentare degli Stati Uniti Gli avvocati di FTX hanno suggerito che sarebbero stati interessati più di 1 milione di creditori. C’erano 100.000 creditori, per lo più clienti, che sapevano, ha detto la società, FOX Business Precedentemente menzionato.

Chi è responsabile del crollo di FTX CRYPTO?

Il token nativo di FTX, FTT, ha visto il suo valore diminuire drasticamente negli ultimi giorni. Il CEO di Binance, un altro scambio di criptovalute, ha dichiarato domenica di averlo fatto Smettila di accettare Depositi FTT e altri hanno cancellato il token.

FOX Business ha contattato Sequoia Capital e SoftBank per un commento, così come il rappresentante di Carey. Il rappresentante di Brady ha rifiutato di commentare.