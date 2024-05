Aumentare le posizioni corte su Cardano: cosa dovresti fare con il tuo ADA?

Le posizioni corte assunte contro ADA sono cresciute in modo significativo.

Anche l’attività sulla rete Cardano è diminuita sostanzialmente.

Cardano [ADA] È stata una delle tante monete che non hanno ottenuto buoni risultati nelle ultime settimane, rispetto ad altri token.

Di conseguenza, le posizioni corte assunte contro ADA sono aumentate. Nelle ultime 12 ore, ADA è stato il terzo token più shortato tra tutte le criptovalute.

Il declino di ADA è iniziato dopo il 27 marzo, dopo aver testato il livello di 0,6700 dollari. Il prezzo è sceso del 35% durante questo periodo, mostrando diversi minimi e massimi decrescenti, che erano segni di una tendenza al ribasso.

Nelle ultime settimane non vi è stato alcun segno di inversione di rotta da parte dell’ADA. Anche l’indicatore CMF (Chaikin Money Flow) è diminuito in modo significativo. Un CMF inferiore indicava che i fondi che affluivano all’ADA erano diminuiti.

Inoltre, anche il Relative Strength Index (RSI) dell’ADA è sceso al di sotto di 36, il che significa che lo slancio rialzista attorno all’ADA si è materialmente indebolito.

L’attività sociale è in aumento

Sul fronte sociale le cose sembravano positive per l’ADA. Il volume social di ADA è rimasto stabile nell’ultimo mese, indicando che il token ha guadagnato terreno sulle piattaforme di social media.

Anche il sentiment ponderato sull’ADA è cresciuto al momento della stesura di questo articolo, il che significa che i commenti positivi sull’ADA hanno superato quelli negativi.

La popolarità di ADA sui social media potrebbe svolgere un ruolo importante in una potenziale inversione del suo prezzo in futuro.

Come sta l’ADA?

Parlando dello stato del token, è stato osservato che la velocità di ADA è diminuita materialmente.

Sorprendentemente, nonostante il calo dei prezzi, il numero di possessori di token ADA ha continuato a crescere.

Il numero crescente di titolari di ADA indica che potrebbe esserci un certo interesse al dettaglio per il token ADA, tuttavia, non è stato abbastanza significativo da spingere il prezzo ADA più in alto.

Anche il protocollo Cardano ha funzionato male. Nell’ultimo mese il numero di transazioni giornaliere sulla rete è diminuito da 90.000 a 45.000.

Nello stesso periodo anche il numero degli indirizzi attivi quotidianamente sulla rete è diminuito significativamente, passando da 70.000 a 29.000.