Aumento inaspettato del reddito del deposito domestico; Colomba Retail Giant Weathers L’inflazione ama la tecnologia

Deposito domestico (HD) Ha alzato le prospettive per l'intero anno dopo aver registrato un profitto sorprendente nel primo trimestre di martedì. Basso (Basso) Il mercoledì continua. Home Depot ha spazzato via i guadagni azionari, mentre il calo di Low è rallentato.







X.









La primavera è solitamente la stagione più forte per i rivenditori di bricolage.

Entrate del deposito domestico

Le entrate di Home Depot sono aumentate del 6% a $ 4,09 per azione per il trimestre terminato il 1 maggio, battendo del 5% le stime di consenso di FactSet. I ricavi sono aumentati del 3,8% a 38,91 miliardi di dollari, in vista di un calo delle visualizzazioni del 2%. Le stesse vendite in negozio sono aumentate del 2,2%, mentre le composizioni statunitensi sono aumentate dell’1,7% contro le aspettative di un calo del 3%.

L’e-commerce di aziende di bricolage continua a utilizzare le vendite di mattoni e malta mentre espande le vendite. Più della metà degli ordini online del primo trimestre sono stati elaborati attraverso un negozio, ha affermato. Inoltre, la crescita delle vendite professionali ha superato nell’ultimo trimestre le vendite del fai-da-te o dei consumatori.

“La solida performance di questo trimestre è ancora più impressionante rispetto alla crescita storica dell’anno scorso e l’inizio della primavera di quest’anno è stato lento”, ha affermato martedì il nuovo CEO di home depot Ted Decker in un comunicato sulle entrate.

La direzione ha affermato in una chiamata alle entrate che non vedeva gli acquirenti ritirarsi di fronte a prezzi più alti e non si aspettava che iniziassero. CNBC.

“Anche se non sappiamo in che modo l’inflazione influenzerà il comportamento dei consumatori in futuro, stiamo monitorando da vicino … e siamo motivati ​​dalla forza fondamentale che vediamo negli affari”, ha affermato Decker.

Nell’anno fiscale 2022, Home Depot ha guidato la crescita dell’EPS a una cifra media con vendite totali e fino a circa il 3%. Ciò migliora la pre-guida per le singole cifre inferiori Sviluppo dell’EPS E una crescita delle vendite “leggermente positiva”. Le entrate di Wall Street Home Depot sono aumentate del 3,6% e le entrate sono aumentate dell’1,8% nel 2023.

Magazzino di casa

Le azioni di Home Depot sono scese dello 0,1% a 295,59 Il mercato azionario oggi, Dopo essere salito a 310,94. Il titolo Home Depot ha incontrato resistenza nella media mobile a 50 giorni ed è ben al di sotto della media a 200 giorni.

Il Linea di forza relativa Le azioni di Home Depot sono aumentate da dicembre 2021 dopo un crollo.

Il reddito di Lowe

Giudizi: Wall Street prevede che gli utili di un’azione di Lowe aumenteranno di un mese a $ 3,22, mentre i rendimenti del 3% scenderanno a $ 23,765 miliardi. Le vendite dello stesso negozio sono diminuite del 2,5% dopo un aumento del 5% nel precedente trimestre festivo.

Risultati: Ci vediamo presto mercoledì.

Veduta: gli analisti prevedono $ 13,39 e $ 98,106 miliardi di utili per azione nel 2023, seguendo le indicazioni di Lowes a febbraio.

Il ruolo di Lowe

Il titolo di Lowe è sceso dell’1,8% a 191,16 martedì, dopo essere salito nella sessione precedente. Il ruolo di Lowe è anche al di sotto dei livelli di supporto chiave. Pavimentazione e decorazione (FND), che il 6 maggio ha moderatamente superato le visualizzazioni di entrate e vendite, martedì ha guadagnato il 2,3%.

I guai inflazionistici seguono l’epidemia

Per Home Depot e Lowes, il boom epidemico nella ristrutturazione e nella spesa delle case è rallentato, mentre l’aumento dei tassi di interesse ha pesato pesantemente sul settore immobiliare.

Le aziende devono far fronte a carenze di materiali e driver, che determinano costi più elevati.

Nel 2020 e nel 2021, i clienti sono rimasti paralizzati a casa o hanno speso di più in progetti di ristrutturazione della casa.

Dopo il 2020 e il 2021, quest’anno è iniziato alla grande per Home Depot e Lowes. Secondo i dati di Placer.ai, le loro visite in negozio a gennaio e febbraio hanno continuato a essere al di sopra dei livelli pre-infezione.

Ma le visite di aprile sono diminuite dell’1,6% per Home Depot e del 9,5% ad aprile 2019 contro i Loves. L’agenzia di dati afferma che le visite sono aumentate di un mese al mese sia a marzo che ad aprile.

Trova Aparna Narayanan su Twitter @IBD_Aparna.

