Australia PMI, Giappone Jibun Flash PMI, festa del capodanno lunare

L’inflazione potrebbe essersi dimostrata piuttosto elevata in passato, ma il passaggio a un aumento di 25 punti base alla prossima riunione politica della Fed è un “errore”, secondo il consigliere economico capo di Allianz Mohamed El-Erian.

“Sono in un campo molto, molto piccolo, e penso che non dovrebbero arrivare a 25 punti base, dovrebbero arrivare a 50”, ha detto lunedì a “Squawk Box” della CNBC. “Dovrebbero trarre vantaggio da questa finestra di crescita in cui ci troviamo, dovrebbero trarre vantaggio da dove si trova il mercato, dovrebbero cercare di inasprire le condizioni finanziarie perché penso che abbiamo ancora un problema di inflazione”.

Ha detto che l’inflazione si è spostata dai beni al settore dei servizi, ma potrebbe riemergere se i prezzi dell’energia dovessero aumentare con la riapertura della Cina.

El-Erian prevede che l’inflazione si stabilizzerà intorno al 4%. Questo, ha detto, avrebbe messo la Fed in una posizione difficile se continuare a schiacciare l’economia per arrivare al 2%, o promettere quel livello in futuro, e sperava che gli investitori potessero tollerare un tasso costante dal 3% al 4% in il breve termine.

“Questo è probabilmente il miglior risultato”, ha detto di quest’ultimo.

– Samantha Sobin