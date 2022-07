Autonomia di 320 miglia, prezzo consigliato tra 45 e 66 mila dollari

Dopo aver stuzzicato il pubblico con piccoli scorci da marzo, Motori generali Rivelato ufficialmente il Chevrolet Blazer EV 2024, inclusi i dettagli delle parti, la gamma stimata e i prezzi. Oltre a quattro diversi modelli, la General Motors sta progettando un’auto da caccia della polizia. Questo è ciò che abbiamo imparato finora.

Riepilogo veloce

La folla ha ricevuto per la prima volta la Chevy Blazer EV all’evento CES 2022 di GM. Sebbene Silverado completamente elettrico L’obiettivo principale di questa presentazione era Mary Barra, CEO di General Motors, lasciando al pubblico di Las Vegas l’ultima sorpresa alla fine.

Questo è il punto in cui veniamo I nostri primi scorci del modello Super Sport (SS). Dal Blazer: il primo assetto delle prestazioni di qualsiasi EV con il marchio Chevy, ma è tutto ciò che abbiamo imparato allora. Lo scorso giugno è stata introdotta la General Motors Stuzzicare più potente della Blazer EV, confermando che arriverà come modello 2024 nella primavera del 2023.

secondo Tweet dal parIl mondo imparerà di più il 18 luglio. Bene, eccoci qui e, come promesso, GM ha condiviso molti nuovi deliziosi dettagli riguardanti Blazer EV e tutti e quattro i modelli in arrivo. Eccone tre per iniziare:

Chevrolet Blazer 1LT EV

Chevy Blazer RS ​​EV

Chevy Blazer SS EV

La Chevy Blazer EV viene fornita con quattro finiture, più un PPV della polizia

Quando in passato abbiamo trattato i dettagli limitati del Blazer EV, abbiamo avuto domande specifiche sui livelli di allestimento, l’autonomia, se sarà AWD e, naturalmente, quanto costerà. Bene, GM ha risposto a tutte queste domande e poi ha risposto ad alcune di esse comunicato stampa In concomitanza con un evento pubblico tenutosi a Los Angeles questa sera.

Cominciamo con le decorazioni stesse. Oltre alla variante SS che era stata originariamente presa in giro, la Blazer EV arriverà con tre allestimenti aggiuntivi, ognuno dei quali offre diverse configurazioni del motore, gamme e interni. Tutti i modelli sono costruiti sulla piattaforma Ultium EV di GM.

Sebbene la SS sia l’unico modello a venire di serie con la trazione integrale, è un’opzione disponibile in due degli altri tre livelli di allestimento. Ecco come si confrontano fianco a fianco (incluso il prezzo).

Chevy Blazer EV Trim 1 litro 2LT RS SS Ruote 19″ 19″ 21″ 22″ Gruppo propulsore (standard) trazione anteriore trazione anteriore DEVIA o

Trazione posteriore quattro ruote motrici L’AWD è disponibile? numero sì sì – –– Intervallo GM stimato * 247 miglia 293 miglia 320 miglia 290 miglia Avvia MSRP $ 44.995 $ 47.595 $ 51995 $ 65.995 * – Dipende dalle dimensioni della batteria (sebbene GM non abbia ancora condiviso la capacità della batteria)

Sebbene abbiamo imparato molto sui diversi design del Blazer EV, la SS rimane il fulcro dell’ultimo GM. Con la trasmissione AWD standard, si stima che il Super Sport EV fornisca 557 cavalli e 648 piedi per libbra di coppia.

Viene anche fornito con la possibilità di mettere Watts Wide Open (WOW), che è simile alla modalità Watts a Freedom GMC Hummer EV. GM stima che Blazer SS possa accelerare da 0-60 mph in meno di quattro secondi. Ecco alcune immagini aggiuntive tra cui un display head-up (HUD):

Altre fantastiche funzionalità

Chevy ha anche condiviso che Blazer EV sarà in grado di raggiungere 11,5 kW con caricabatterie CA di livello 2 e 190 kW con caricabatterie rapidi CC, l’equivalente di circa 78 miglia di autonomia in dieci minuti. Tuttavia, la casa automobilistica non ha specificato quali modelli possono raggiungere queste tariffe di addebito.

Abbiamo chiesto chiarimenti a Chevy e ci è stato detto che quei dettagli di spedizione saranno rivelati in un secondo momento. Nel frattempo, ecco alcune altre fantastiche funzionalità che ti aspettano:

Illuminazione esterna completamente a LED, con animazioni di camminata/camminata su misura sui modelli RS e SS

La tecnologia vivavoce Super Cruise è disponibile su strade compatibili

Funzionalità ADAS come la frenata automatica in retromarcia e l’assistenza al parcheggio avanzata

I cerchi LT hanno un aspetto monocromatico

La RS presenta una griglia nera e altri accenti neri

La SS presenta una griglia anteriore unica e una combinazione di colori bicolore che include un tetto nero e montanti anteriori.

L’illuminazione frontale di RS e SS trasmette lo stato di carica mentre l’EV è collegato

Il portellone può essere aperto a mani libere quando i sensori sul retro riconoscono il portachiavi

Avviamento a mani libere: il conducente preme semplicemente il pedale del freno dopo aver chiuso la portiera

Nonostante sia sulla piattaforma Ultium e parte di GM Ultimate Charge 360Chevy non ha mai menzionato le capacità di consegna e ricarica del Blazer nel comunicato stampa. Abbiamo chiesto chiarimenti a GM e abbiamo appreso che il Blazer completamente elettrico lo sarebbe effettivamente Consegna e capacità di spedizione. Uff!

Presto potresti essere fermato dalla polizia alla guida di una Chevy Blazer EV

Oltre ai modelli “civili” del Blazer completamente elettrico sopra descritti, Chevy sta sviluppando un modello costruito appositamente per gli ufficiali in blu chiamato Police Pursuit Vehicle (PPV). Nella versione:

Basato sul modello Blazer SS, il Blazer EV PPV presenterà la batteria Ultium più grande della gamma e sarà disponibile con trazione posteriore o con trazione integrale a due motori. Il PPV utilizzerà i freni anteriori Brembo ad alte prestazioni della Blazer SS per garantire brevi distanze di arresto. Il Blazer EV PPV appositamente costruito presenta interni specifici per la polizia progettati per gli agenti di polizia con ampio spazio per ospitare equipaggiamento e equipaggiamento di emergenza.

Chevrolet ha anche citato i kit disponibili che offriranno una gamma e un design diversi che soddisfano sia la flotta che i clienti commerciali, quindi sembra che Blazer EV sia davvero versatile. Diamo un’occhiata dentro, vero?

Confronto (o mancanza) tra gli interni della Chevy Blazer 1LT e 2LT

interno

Indipendentemente dal livello di allestimento scelto, gli interni della Blazer EV sono dotati di un display touchscreen da 17,7 pollici, un centro informazioni per il conducente da 11 pollici nel quadro strumenti e un’illuminazione a LED in tutto. Da lì, gli interni cambiano un po’ man mano che si sale nella gerarchia.

Come puoi vedere nel confronto delle immagini sopra, non c’è praticamente alcuna differenza tra i cerchi 1LT e 2LT sul Blazer EV, solo forse un materiale del sedile leggermente diverso. Vedi sotto. Quando arrivi alla RS, vedrai differenze significative e ancora più differenze quando ottieni gli interni delle SS.

Dentro RS (sinistra) vs SS (destra)

Ecco alcune funzionalità interne aggiuntive:

Il design a due file e il pavimento piatto offrono ampio spazio e opzioni di archiviazione

Illuminazione ambiente standard con funzione di personalizzazione sui modelli RS e SS

Rifiniture e design unici RS e SS Cuciture a contrasto blu e rosse sulla RS Sedili in ecopelle in microfibra sulle superfici dei sedili SS, disponibili accenti Adrenaline Red e Argon Orange

I sedili anteriori riscaldati e ventilati su RS e SS, insieme ai sedili posteriori esterni riscaldati, sono di serie sui modelli SS e disponibili su RS come optional

Volante riscaldato in RS e SS

Aperture scolpite ispirate alle turbine

Prenotazioni di veicoli elettrici Chevy Blazer e programmi di consegna

Abbiamo già condiviso “quanto”, ma naturalmente la tua prossima domanda dovrebbe essere “Quando?” Per limitare le cose, Chevy ha condiviso i programmi di vendita/produzione per Blazer EV come segue:

Le vendite sono iniziate nell’estate del 2023 con i modelli 2LT ($ 47.595) e RS ($ 51.995). La SS ($ 65.995) seguirà più avanti nel 2023, seguita dalla 1LT ($ 44.995) e PPV nel primo trimestre del 2024.

I Blazer elettrificati saranno prodotti nello stabilimento di produzione di GM a Ramos Arizpe, in Messico, dove Versioni a combustione di Blazer Attualmente è in produzione. Le prenotazioni per i veicoli elettrici Blazer sono ora disponibili all’indirizzo sito chevy. Vuoi più blazer? Guarda il video dettagliato di Chevy qui sotto:

