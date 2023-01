“Avatar 2” batterà “Last Jedi” nella lista di tutti i tempi degli Stati Uniti – Scadenza

Aggiornamento del sabato mattina: Aggiornamento per ulteriori analisi e grafici Esce questo fine settimana, a metà settimana, Disney/20th Century Studios/Lightstorm’s Avatar: Strada dell’acqua Supererai facilmente I Vendicatori come il decimo film di maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti/Canada con 623,3 milioni di dollari. Una foto destinata a James Cameron dovrebbe unire Ben $ 14 milioni – $ 16 milioni per il suo settimo weekend consecutivo n. 1 di serie. Avatar 2La gara di sette fine settimana al primo posto si ricollega all’originale immagine simbolo e il film premio Oscar Henry Fonda-Katharine Hepburn Sullo stagno dorato.

Entro la fine di questa settimana, alla fine della settimana, immagine simbolo A $ 620,9 milioni di dollari sta cercando di superarlo Star Wars: Gli ultimi JediI guadagni interni del film di 620,1 milioni di dollari lo rendono l’undicesimo film statunitense / canadese con il maggior incasso di tutti i tempi. Con collezioni mondiali ora a $ 2,074 miliardi, Avatar 2 È la quarta uscita mondiale con il maggior incasso di tutti i tempi La forza si risveglia $ 2,07 miliardi, rendendo Cameron il 3° dei 4 migliori film di tutti i tempi: immagine simbolo N. 1 ($ 2,9 miliardi), Titanico N. 3 ($ 2,19 miliardi) e metodo dell’acqua N. 4. Vendicatori: Finale È il numero 2 al mondo con 2,799 miliardi di dollari.

Di tutti i migliori film nominati per un Oscar quest’anno, è stato nominato 4x Avatar 2 è l’unico film che dovrebbe guadagnare un sacco di soldi andando nella notte degli Oscar il 12 marzo – ed è davvero organico dato l’enorme slancio che ha. immagine simbolo Ha ancora tutti i suoi emacs e una buona parte di plf. Ho sentito che stanno cedendo i loro monitor Dolby alla Universal Suona in cabina Il prossimo fine settimana, si spera che questo film fornisca un piccolo aumento al botteghino del dormiente invernale, che vedrà un aumento delle prestazioni durante il weekend del Presidents Day con un inizio di 4 giorni da $ 120 milioni. Ant-Man e Wasp: Quantumania.

Senza un’ampia uscita nelle sale in studio questo fine settimana, tutti i film guardano a circa $ 71,2 milioni, che rappresenta un impressionante aumento del + 103% rispetto allo scorso anno, quando il mercato è stato chiuso da Omicron, con tutti i film che hanno incassato $ 35 milioni. .

Tra quei distributori e immagini che fanno uso di un framework che non ha tariffe da grande studio ci sono:

foto spia indiana di yash raj Pathan A chi siddharth anand sta cercando di aprirsi 5,75 milioni di dollari in 694 sedi in 162 mercati. Il film è stato lanciato mercoledì in hindi, tamil e telugu e dovrebbe essere un successo 8,4 milioni di dollari di Sundance. Il film ha visto numeri molto forti a Toronto, New York, Chicago, Dallas, Vancouver, San Francisco e Seattle. Il film segue una spia indiana che assume il capo di un gruppo di mercenari, che hanno piani nefasti per prendere di mira la sua patria.

– Prima di “Sundance Midnight” di Neon piscina a sfioro Da Brandon Cronenberg in attesa di 3 milioni di dollari Apertura in 1.835 sale. Mentre la versione del regista al Sundance era NC-17 con scene di orgia, allattamento al seno e un sacco di scene da arrossire, il taglio cinematografico è R. Quel debutto da 3 milioni di dollari è migliore dell’apertura da 1,1 milioni di dollari di Papa David Cronenberg la scorsa estate. il Festival di Cannes. reati futuri Anche da NEON, che è meglio di quella foto domestica da 2,4 milioni di dollari.

Sebbene l’88% recente tra i critici, il film di Alexander Skarsgard, Mia Goth e Cleopatra Coleman sia C- Cinemascore con il pubblico e il 52% tra il pubblico Comscore/Screen Engine PostTrak lo ha raccomandato al 28%. Prevalentemente uomini qui con il 60% e il 67% tra i 18 ei 34 anni. Le diverse demo erano per il 57% caucasiche, per il 24% latine e ispaniche, per l’11% asiatiche/altro e per l’8% nere. Il film ha fatto la sua parte sulle coste dove si trovano nove dei dieci migliori teatri. Alamo Drafthouse South Lamar ad Austin si è classificata n. 7. MI È STATO DETTO CHE LA VENDITA DEI BIGLIETTI È STATA DIMINUITA SU UNA SCOPERTA DI DIGGER NEI MIGLIORI MERCATI DI NYC, LA, CHICAGO, DALLAS E PHILLY.

Fatti gli eventi Left Behind: L’ascesa dell’Anticristo Da Kevin Sorbo guardando $ 2,3 milioni in 1.362 sale. Il film è stato interpretato come una cintura basata sulla fede nel sud e nel Midwest con otto delle sue dieci migliori serie in arrivo. Era l’unico teatro di Burbank a Los Angeles a fare la lista.

Versione WellGoUSA del sequel cinese Terra errante II In 61 mercati ha avuto numeri forti a New York City, Los Angeles, Boston, San Francisco, Toronto e Vancouver con $ 1,3 milioni. Il film ha incassato quasi 70 milioni di dollari durante l’apertura del nuovo anno lunare lo scorso fine settimana. Il film ha guadagnato oltre 352 milioni di dollari in Cina nella prima settimana. Meraviglioso.

Il rilascio di Trafalgar da Billie Eilish: Live allo 02 È circa la stessa quantità con $ 1,29 milioni – $ 1,3 milioni in 600 sedi in 143 mercati. Il film è stato presentato sia all’interno che all’esterno delle principali città.

